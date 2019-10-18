В США рассказали о российском «оружии судного дня»

Настоящим оружием «судного дня» назвал американский журнал National Interest атомный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий», сообщает РГ «Русское оружие».

Статья также напоминает о запуске ракет «Булава» в конце мая прошлого года, когда с крейсера «Юрий Долгорукий» было успешно произведено четыре пуска ракет «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

Автор материала напоминает, что «Булава» способна пролететь 8000 километров. При этом снаряд невозможно перехватить из-за мелкой траектории полета. Ракета способна нести до десятка боеголовок, которые могут поражать разные цели.

Журнал также отмечает, что зарубежные аналоги проигрывают российскому подводному крейсеру из-за его способностей уничтожить города противника. Это произойдет даже если другие ядерные силы будут ликвидированы при первом ударе.