Volkswagen Tiguan: заявка на лидерство

Одним из ключевых двигателей продаж немецкой марки в России является кроссовер Volkswagen Tiguan, который по итогам сентября текущего года вырвался на 9 место в общем зачете самых продаваемых в РФ моделей и с показателем в 3,19 тыс. авто обогнал такие популярные модели «паркетников», как Renault Duster (3,13 тыс.), Nissan Qashqai (3,11 тыс.), Kia Sportage (3,06 тыс.), Mitsubishi Outlander (2,41 тыс.). Таким образом в рейтинге самых популярных кроссоверов в России Tiguan в сентябре уступил только модели Hyundai Creta (6,4 тыс.).

Успешное развитие продаж Tiguan в России во многом связано с широким выбором модификаций этого автомобиля. Сегодня предложение Tiguan на рынке включает несколько вариантов: Sportline, Offroad, Connect, а также Winter Edition. Любителям с ветерком промчаться по легкому бездорожью адресована версия Offroad, эта машина выделяется одноименными значками на средних стойках, черными корпусами наружных зеркал и наличием рейлингов на крыше. Еще одна примета данной модификации – это полностью светодиодные фары с коррекцией светового пучка. Но главный внешний признак внедорожной версии данного кроссовера – это срезанный край переднего бампера с увеличенным до 26 градусов углом въезда. Внутри пассажира ждёт сочетание отделки из ткани и искусственной кожи, под ногами – резиновые коврики опять с логотипом Offroad.

Конструктивно внедорожная направленность автомобиля поддерживается не просто полным приводом, а специальной системой 4MOTION Active Control, где помимо режимов «Обычный», «Спорт», «Эко» можно задать режим «Снег» и «Внедорожный», которые буду помогать пробираться автомобилю в сложных дорожных условиях в том числе с помощью электронной блокировкой дифференциалов или ассистентами трогания на подъеме.

По управляемости Tiguan – пожалуй, один из самых лучших в своём классе. Автомобиль в поворотах не кренится, едет почти как по рельсам, а турбированный 2-х литровый мотор мощностью в 180 л.с. позволяет машине совершать уверенные обгоне на трассе (по паспорту машина разгоняется до «сотни» за 7,7 секунд). Кстати о трассе: при поездках на дальние расстояния особенно в автомобиле впечатляет опция активного круиз-контроля. Переключателем под рулём выставляем ограничитель желаемой скорости, пристраиваемся за впереди идущей машиной, и вот уже нет необходимости переставлять ноги с педали на педаль – авто само исправно ускоряется и тормозит. При этом для наглядности на приборной панели отображаются попавший в радар активного круиз-контроля машины, так что водитель понимает «увидела» автоматика машину спереди или нет.

Интересно, что радар исправно работает даже в сложных погодных условиях. Мне пришлось ехать на машине в сильнейший дождь – радар здесь успешно распознавал идущие впереди машины, что существенно облегчало движение. И да, как и положено немецким машинам Tiguan очень скромен в плане потребления топлива. По паспорту его аппетит – 8 литров на 100 км в смешанном цикле. Однако на дальние расстояния машина может потреблять даже меньше, если не особенно увлекаться резкими разгонами и торможениями. Из недостатков: модели хотелось бы пожелать более просторный багажник, хотя и имеющиеся 615 л. способны удовлетворить потребности средней семьи из 4 человек при поездке, скажем, на юг. Что же касается цены, то модификация Tiguan Offroad сейчас предлагается за сумму от 1,7 млн. руб., что является ценой вполне взвешенной. Впрочем, именно это определение очень подходит и для всего автомобиля.