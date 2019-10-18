Вход/Регистрация Подписка

Volkswagen Tiguan: заявка на лидерство

Москва, 18.10.2019
В текущем году марка Volkswagen уверенно держит пятое место в общем зачете российского автомобильного рынка: за первые 9 месяцев года в стране было продано 76,1 тыс. машин этого бренда, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
#Авто
  • Volkswagen Tiguan: заявка на лидерство

Алексей Грамматчиков

Одним из ключевых двигателей продаж немецкой марки в России является кроссовер Volkswagen Tiguan, который по итогам сентября текущего года вырвался на 9 место в общем зачете самых продаваемых в РФ моделей и с показателем в 3,19 тыс. авто обогнал такие популярные модели «паркетников», как Renault Duster (3,13 тыс.), Nissan Qashqai (3,11 тыс.), Kia Sportage (3,06 тыс.), Mitsubishi Outlander (2,41 тыс.). Таким образом в рейтинге самых популярных кроссоверов в России Tiguan в сентябре уступил только модели Hyundai Creta (6,4 тыс.).

Успешное развитие продаж Tiguan в России во многом связано с широким выбором модификаций этого автомобиля. Сегодня предложение Tiguan на рынке включает несколько вариантов: Sportline, Offroad, Connect, а также Winter Edition. Любителям с ветерком промчаться по легкому бездорожью адресована версия Offroad, эта машина выделяется одноименными значками на средних стойках, черными корпусами наружных зеркал и наличием рейлингов на крыше. Еще одна примета данной модификации – это полностью светодиодные фары с коррекцией светового пучка. Но главный внешний признак внедорожной версии данного кроссовера – это срезанный край переднего бампера с увеличенным до 26 градусов углом въезда. Внутри пассажира ждёт сочетание отделки из ткани и искусственной кожи, под ногами – резиновые коврики опять с логотипом Offroad.

Конструктивно внедорожная направленность автомобиля поддерживается не просто полным приводом, а специальной системой 4MOTION Active Control, где помимо режимов «Обычный», «Спорт», «Эко» можно задать режим «Снег» и «Внедорожный», которые буду помогать пробираться автомобилю в сложных дорожных условиях в том числе с помощью электронной блокировкой дифференциалов или ассистентами трогания на подъеме.

По управляемости Tiguan – пожалуй, один из самых лучших в своём классе. Автомобиль в поворотах не кренится, едет почти как по рельсам, а турбированный 2-х литровый мотор мощностью в 180 л.с. позволяет машине совершать уверенные обгоне на трассе (по паспорту машина разгоняется до «сотни» за 7,7 секунд). Кстати о трассе: при поездках на дальние расстояния особенно в автомобиле впечатляет опция активного круиз-контроля. Переключателем под рулём выставляем ограничитель желаемой скорости, пристраиваемся за впереди идущей машиной, и вот уже нет необходимости переставлять ноги с педали на педаль – авто само исправно ускоряется и тормозит. При этом для наглядности на приборной панели отображаются попавший в радар активного круиз-контроля машины, так что водитель понимает «увидела» автоматика машину спереди или нет.

Интересно, что радар исправно работает даже в сложных погодных условиях. Мне пришлось ехать на машине в сильнейший дождь – радар здесь успешно распознавал идущие впереди машины, что существенно облегчало движение. И да, как и положено немецким машинам Tiguan очень скромен в плане потребления топлива. По паспорту его аппетит – 8 литров на 100 км в смешанном цикле. Однако на дальние расстояния машина может потреблять даже меньше, если не особенно увлекаться резкими разгонами и торможениями. Из недостатков: модели хотелось бы пожелать более просторный багажник, хотя и имеющиеся 615 л. способны удовлетворить потребности средней семьи из 4 человек при поездке, скажем, на юг. Что же касается цены, то модификация Tiguan Offroad сейчас предлагается за сумму от 1,7 млн. руб., что является ценой вполне взвешенной. Впрочем, именно это определение очень подходит и для всего автомобиля.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Выставка ХИМИЯ-2019: будущее химической промышленности в цифровизации и кадрах

    Ни для кого не секрет, что развитое диверсифицированное химическое производство - залог конкурентоспособности любой современной экономики. США, страны ЕС, а также амбициозные азиатские государства – Китай и Индия - опирались и опираются в своём развитии на мощный химический комплекс.

    Как очистить больничные стоки до уровня питьевой воды. Опыт Grundfos

    Деятельность медицинских учреждений сопряжена с производством большого количества биологических отходов, опасных для человека и окружающей среды. В первую очередь это относится к канализационным стокам.

    Впервые в Италии состоится Международная Премия и Форум в области дизайна и архитектуры «Best for Life Design Forum & Award»

    7-9 ноября в дизайн-отеле Hilton Lake Como состоится Международная Премия и Форум «Best for Life Design Forum & Award». На одной площадке для обмена мнениями соберутся авторитетные эксперты в области дизайна, представители профессиональных сообществ, топ-менеджеры ведущих российских и международных компаний-производителей товаров и услуг

    Почти 400 компаний из 26 стран мира приняли участие в международной выставке «Химия-2019»

    Почти 400 компаний из России, Республики Беларусь, Германии, Китая, Казахстана – всего 26 стран мира, представили свои лучшие разработки, новые инженерные решения, сырье и химическую продукцию, оборудование для химической и нефтехимической промышленности

    ММК повышает безопасность труда с помощью искусственного интеллекта

    Один из крупнейших в РФ производителей стали использует технологии искусственного интеллекта для предотвращения опасных инцидентов на производстве
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Сланцевая революция в США подошла к концу
      Сланцевый бум в Америке заканчивается, теперь за дело возьмутся крупнейшие нефтяные компании
    2. Другая мобильность. И это не бла-бла
      Сжатие автомобильных рынков по всему миру — признак начала фундаментальной трансформации отрасли. Новые вызовы — экологический прессинг, бум электрокаров, развитие беспилотного транспорта и «шеринговой» мобильности — в полный рост встают и в России
    3. От мечты к услуге
      — Это для чего кнопка? — спросил Незнайка. — Для вызова такси, — объяснил Кубик. — Через минуту машина приедет. Действительно, не прошло и минуты, как в конце улицы показался автомобиль. Быстро приблизившись, автомобиль остановился у тротуара, и дверцы его открылись. — Где же водитель? — с недоумением спросил Незнайка, заметив, что водителя за рулем не было. — А водителя и не нужно, — ответил Кубик. — Это автоматическая кнопочная машина. Вместо водителя здесь, как видите, расположены кнопки с названиями улиц и остановок. Вы нажимаете нужную кнопку, и машина сама везет вас куда надо. Н. Носов. «Незнайка в Солнечном городе» (1958)
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама