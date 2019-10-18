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Выставка ХИМИЯ-2019: будущее химической промышленности в цифровизации и кадрах

Москва, 18.10.2019
Ни для кого не секрет, что развитое диверсифицированное химическое производство - залог конкурентоспособности любой современной экономики. США, страны ЕС, а также амбициозные азиатские государства – Китай и Индия - опирались и опираются в своём развитии на мощный химический комплекс.
  • Выставка ХИМИЯ-2019: будущее химической промышленности в цифровизации и кадрах

предоставлено пресс-службой

Химия – высокорентабельная, привлекательная, но крайне сложная отрасль. Ведение успешного химического бизнеса требует знаний из самых разных областей: от химических технологий до макроэкономики и демографии. Причём эти знания важно не только иметь, но и регулярно актуализировать, в противном случае вероятность покинуть рынок под давлением конкурентов крайне высока. Именно поэтому всё большую роль в развитии химической промышленности разных стран играют дискуссионные площадки, позволяющие осуществлять эффективный обмен  мнениями по широкому кругу вопросов. В нашей стране старейшей и наиболее авторитетной среди подобных площадок является выставка «ХИМИЯ».

Выставка «ХИМИЯ-2019», проходившая в Москве в ЦВК «Экспоцентр» с 16 по 19 сентября 2019 г., по традиции включала несколько десятков деловых мероприятий. Наибольшее внимание уделялось таким темам, как цифровизация отрасли, повышение её экспортного потенциала, стимулирование инвестиционной активности, совершенствование профильного образования и подготовки кадров, а также формирование экономики замкнутого цикла.

Цифровизация химической промышленности

Деловая программа выставки «ХИМИЯ» включала две стратегические сессии по цифровой трансформации химической отрасли, организованные Российским союзом химиков совместно с Минпромторгом России. Семинары по цифровизации химических предприятий от международных компаний TerraLink и AVEVA, а также комплекс мероприятий по перспективам виртуальной и дополненной реальности для химического производства. 

Участники сессий и семинаров по цифровизации химической промышленности единогласно отмечали, что химическое производство – отрасль крайне перспективная с точки зрения внедрения цифровых технологий. Такие технологии позволяют существенно повышать эффективность работы химических предприятий, а также достигать принципиально нового уровня безопасности. Вместе с тем, цифровизация неизбежно приводит к повышению и без того высокого уровня конкуренции на отраслевых рынках. В этих условиях, чтобы не проиграть в конкурентной гонке, как отдельным предприятиям, так и российской химической промышленности в целом, крайне важно в кратчайшие сроки составить и реализовать эффективные стратегии цифровой трансформации.

В рамках стратегических сессий, организованных по инициативе Минпромторга России, обсуждались вопросы формирования единой стратегии цифровизации химической отрасли, государственной поддержки цифровых инициатив, а также создания недостающей отраслевой инфраструктуры, необходимой для цифровой трансформации.

14.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

Новинкой деловой программы выставки «ХИМИЯ» стали мероприятия по перспективам применения виртуальной и дополненной реальности в химической промышленности. Участники мероприятий обсудили возможности применения иммерсивных технологий для эффективной тренировки производственного персонала, обучения сотрудников работе со сложным производственным оборудованием, масштабирования труда квалифицированных специалистов и т.д. Заинтересовавшиеся посетители мероприятий могли самостоятельно протестировать кейсы по виртуальной и дополненной реальности в специализированной зоне на площадке выставки.

Вопросы цифровизации также затрагивались на конференции «КорРусХЕМ: Современные технологии защиты от коррозии в химической и нефтеперерабатывающей промышленности». Одной из ключевых тем данной конференции являлось так называемое «системное управление коррозией». Это современная концепция управления активами на предприятии с использованием цифровых технологий для системной диагностики и прогноза образования коррозии, а также подбора материалов и планирования действий по минимизации коррозионного ущерба.

Профильное образование

Тема цифровизации звучала также и на мероприятиях по профильному образованию и подготовке кадров. Это неудивительно: цифровизация уже достаточно серьёзно влияет на отраслевой рынок труда. Она открывает новые возможности для работников и работодателей и одновременно бросает и тем и другим новые вызовы.

zhr7282.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

Примечательно, что на заседании Совета по профессиональным квалификациям химического и биотехнологического комплекса, проведённого в последний день выставки, члены Совета подписали соглашение о партнерстве с IT-компанией Integrad.  Соглашение предполагает перевод работы Совета на цифровую платформу, что, как ожидается, позволит эффективно взаимодействовать всем заинтересованным сторонам процесса развития кадрового потенциала химического комплекса, а также проводить независимую оценку инициатив.

Экспортный потенциал

Химическая промышленность призвана сыграть значительную роль в решении задачи превращения нашей страны в экспортёра несырьевой, высокотехнологичной продукции.  Для стимулирования экспорта химических товаров в рамках выставки «ХИМИЯ» были организованы круглый стол «Экспортный потенциал химического комплекса России и пути его повышения» и консультационная сессия «Российский экспортный центр: об инструментах поддержки экспорта химической продукции». Посетители данных мероприятий смогли узнать о существующих инструментах государственной поддержки экспортёров, в том числе о таком инструменте, как субсидирование затрат на участие в международных выставках.

zhr7071.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

Экономика замкнутого цикла

Ещё одной важнейшей темой деловой программы выставки «ХИМИЯ» стало формирование экономики замкнутого цикла. В рамках специализированной сессии рассматривались такие вопросы, как экономика замкнутого цикла в стратегиях развития отечественных химических компаний, тренды отрасли переработки отходов в России и мире, формирование рынка вторичных ресурсов, концепция расширенной ответственности производителя. Значительный интерес у посетителей выставки «ХИМИЯ» вызвали презентации инновационных российских технологий переработки бытовых отходов, позволяющие перерабатывать бытовые отходы (в том числе несортированные) в высокорентабельные продукты.

Заключение

В нашей стране химическое производство демонстрирует стабильные темпы роста, зачастую опережающие средние темпы роста по обрабатывающим отраслям. Однако в отрасли остаётся ещё очень много задач, требующих решения, и очевидно, что по мере усложнения мира – развития технологий, появления новых игроков, возникновения новых вызовов перед нашей страной – их число будет только увеличиваться. В этой связи важность такой дискуссионной площадки, как выставка «ХИМИЯ» трудно переоценить.

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