Чем отличается офсетная печать от цифровой

Требования, которые предъявляет современный бизнес к качеству полиграфии, ее разнообразию, вынуждают производителей постоянно совершенствовать технологии печати. Различия между ними состоят в базовых принципах, оборудовании и технологиях, с помощью которых наносятся изображения. Чаще всего в типографиях используют два популярных метода: цифровую и офсетную печать.

При выборе между этими видами необходимо учитывать, какие задачи перед вами поставлены:

объем тиража;

чем отличается материал, который будет использоваться;

характеристики оригинал-макета;

сроки выпуска тиража.

Разница между офсетной и цифровой печатью

Если провести сравнение, то можно выделить несколько главных критериев, по которым цифровая отличается от офсетной печати. Специалисты компании "Старпринт", которая печатает идеальную полиграфию, подготовили сравнение основываясь на своём многолетнем опыте:

Факты об офсетной печати

Офсетный способ — это печать, на сложном высокотехнологичном оборудовании, где отдельно формируется будущее изображение на специальных печатных формах. Печатающие и пробельные сегменты размещены на них в одной плоскости. Они отличаются своими физико-химическими свойствами, а сам процесс включает в себя несколько основных этапов:

Проводится предпечатная подготовка оборудования; Создаются монтажные спусковые полосы; Готовятся печатные формы, для этого применяются специальные пластины из алюминия, на одних лазером формируется будущее изображение, а на другие наносится краска; Подготовленные формы отправляются в офсетный цех и устанавливаются в печатный станок.

Чтобы получить полноценный цветной оттиск используют три основных цвета: красный, желтый, синий, а черный применяют в качестве вспомогательного.

Бумага для офсетного станка проходит предварительную адаптацию при определенной влажности и температуре в течение 5-24 часов. Станок запускается на минимальной скорости, чтобы он мог разогреться и выйти на заданные параметры печати. После их достижения для качества цветопередачи он выходит на основную рабочую скорость.

После завершения работы готовый материал отправляется на сушку. Во время этого процесса краска окончательно фиксируется на печатном носителе. При необходимости с готовой продукцией проводятся постпечатные работы: нанесение лака, тиснение, индивидуальная упаковка и т.д.

Основной плюс и отличие офсетной цветной печати — тираж от 1500 экземпляров, высокое качество цветопередачи, а минус — это срок выпуска готового материала: может занять несколько дней из-за особенностей предпечатной подготовки оборудования.

Факты о цифровой печати

Принцип цифровой печати заключается в технологии, позволяющей использовать картинку или текст с электронного носителя, минуя все процессы, которые применяются при офсетном способе.

Для цифровой, используют различные виды устройств, от небольших настольных принтеров, которые широко используются в офисах, заканчивая мощным промышленным оборудованием для подготовки больших тиражей. Все эти устройства объединяет одно — нет длительной и сложной подготовки оборудования.

Суть предпечатной подготовки заключается в работе с цветами, выставлении специальных меток на печатном материале. Будущее изображение переносится с электронного носителя и формируется на принтере. Есть два основных вида принтеров, они отличаются по принципу работы: электрофотографический и струйный.

Электрофотография — это процесс, при котором изображение переносится на фотобарабан. На его покрытие воздействует электрический заряд, в необходимых участках он ослабляется лазером. Красящее вещество (тонер) подается валиками. Тонер притягивается к ослабленному лазером изображению. Области, которые были наэлектризованы отталкивают красящий порошок. Сформированное изображение с фотобарабана переносится на печатный материал под воздействием высоких температур.

Струйная технология отличается от электрографии тем, что в устройствах в качестве красящего вещества используется не тонер, а краски. Они подаются на участки будущего оттиска через специальные сопла. Капли краски регулируются заряженными электродами, их отклонение в ту или иную сторону позволяет регулировать траекторию движения капель или вовсе возвращать их в улавливатель.

Основные отличия и плюсы цифровой печати

Такой метод имеет следующие преимущества:

скорость начала работы — запустить, что-либо в печать можно сразу при возникшей необходимости, оборудование не нуждается в предпечатной подготовке;

высокое качество и детализация цветопередачи;

возможность ввода различной информации: многостраничный документ, к примеру, каталог, можно печатать небольшим тиражом;

цена напечатанной единицы не зависит от тиража, до 2000 единиц лучше делать на цифровых устройствах.

Недостатки цифровой печати

Используют такой способ не только для изготовления рекламной полиграфии. К услугам цифровой печати обращаются, когда необходим небольшой объем любой полиграфии в сжатые сроки. Область ее применения гораздо шире. Несмотря на все плюсы, у этой технологии есть и слабые стороны:

небольшие объемы. Если необходимо отпечатать более 2000 единиц, то лучше отдать предпочтение офсетной;

на больших плашках иногда могут возникать проблемы с равномерностью наложения краски;

тонер и краски стоят дороже, а значит и себестоимость отпечатанной единицы больше чем у офсетной.

Какая бумага подходит для цифровой печати?

Для этого способа печати производят мелованную и немелованную бумагу или картон, также могут использоваться различные материалы с самоклеящимися свойствами на полимерной или бумажной основе. Помимо бумаги эта технология позволяет наносить текст или картинку на холст, ткань, пленку.

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