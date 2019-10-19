Число погибших из-за прорыва дамбы в Красноярском крае выросло до 13

Число погибших при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края увеличилось до 13 человек, сообщили в краевом главке МЧС, передает РИА Новости.

"Тринадцать погибших", - сказала представитель ведомства.

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа.

Дамба могла разрушиться из-за износа. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил представитель экстренных служб региона.

По уточненной информации краевого главка МЧС, судьба 13 человек остается неизвестной, 44 человека пострадали.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. По предварительным данным СК, в затопленных общежитиях могло находиться до 80 человек.