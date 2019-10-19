Курс доллара: рубль отреагировал на неожиданное заявление главы ЦБ

Курс доллара в пятницу перешел к снижению и к завершению торговой сессии снизился на 33 копейки - 63,78 руб., евро потерял 17 копеек - 71,19 руб. Хотя внешний фон для рубля был негативным.

Драйвером роста курса рубля стало достаточно неожиданное заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной в интервью CNBC, что Банк России видит возможность снижать ключевую ставку более решительно по сравнению с привычным умеренным темпом.

Аналитики предположили, что ЦБ может понизить ставку на ближайшем заседании сразу на 0,5%. Этот "голубиный тон" регулятора усилил спрос на ОФЗ и развернул рынок в сторону роста российской валюты.

Поддержка нацвалюте исходит также со стороны подготовки к налоговым выплатам, пик которых придется на 25 октября.

При этом внешний фон для рубля в пятницу был явно негативный. Ранее стало известно, что рост ВВП Китая в третьем квартале составил всего 6% против предыдущих 6,2%. Это значение стало самым низким за 27 лет наблюдений.

Впрочем, инвесторы в пятницу были крайне острожными в ожидании решения по Brexit – на выходных пройдет еще один этап согласования позиций ЕС и Великобритании.

На следующей неделе отметка 64 рубля за доллар станет водорозделом для российской валюты. Впрочем, нынешние значения курса рубля уже достаточны высокие и аналитики не ожидают более сильного укрепления рубля, а разворот к снижению нацвалюты на фоне внешнего негатива вполне возможен. Таким образом, курс доллара на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 63,8-64,5 руб.