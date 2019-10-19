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Прогноз погоды на 3 дня: синоптики и МЧС предупредили о резком ухудшении погоды

Москва, 19.10.2019
  • Прогноз погоды на 3 дня: синоптики и МЧС предупредили о резком ухудшении погоды

Станислав Красильников/ТАСС

Несмотря на то, что на большей части Русской равнины установилась необычно тёплая для конца второй декады второго месяца календарной осени погода, жителям некоторых российских регионов надо быть очень внимательными и осторожными. В ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, сразу в нескольких областях страны ожидается ухудшение погодных условий, о чём предупреждают в МЧС РФ.

Ухудшение погоды в Прибайкалье. Прогноз погоды на 3 дня

Так, с вечера 19 октября и до вечера 22 октября включительно на большей части Иркутской области, по прогнозу синоптиков, ожидается сильный мокрый снег и ветер, порывы которого могут достигать в некоторые дни 15-20 метров в секунду. При этом в ночь на 20 октября комфортные плюс 6-8, которые держались в регионе последние несколько суток, сменятся очень неприятными минус 3-5. Днём будет чуть теплее – плюс 1-4. Однако холодный ветер, мокрый снег и высокая влажность создадут ощущение наступление зимы.

В пресс-службе Главного Управления МЧС РФ по Иркутской области напоминают автолюбителям, что налипание мокрого снега, снежный накат и гололедица могут стать причинами происшествий на дрогах и просят быть осторожными. В случае возникновения ЧС необходимо срочно звонить на единый номер пожарно-спасательной службы МЧС РФ – 101.

Предупреждение МЧС об ухудшении погодных условий в Красноярском крае

В ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, испортится погода в Красноярском крае. Так, сегодня вечером, где ещё в четверг столбики термометров показывали плюс 13-15, похолодает до нуля градусов. В ночь на воскресенье, 20 октября воздух остынет до минус 6. Такая погода продержится как минимум до середины следующей недели. При этом, по данным Гидрометцентра, похолодание накроет, как южные, так и центральные районы края, куда входит и Красноярск — из-за резкого падения температуры возможен мокрый снег, а на дорогах может образоваться гололедица. В этой связи в краевом МЧС советуют автовладельцам заменить резину на зимнюю, а при движении учитывать погодные условия и не превышать скорость. 

Прогноз погоды на 3 дня в Мурманской области. Экстренное предупреждение МЧС

Также похолодает и выпадет снег в ближайшие дни в Мурманской области. Например, в Апатитах и Заозёрске, а также в Кандалакше, Мурманске и в целом ряде других населённых пунктах области в ночь на воскресенье подморозит до минус 3-5. В светлое время суток в период с 20 по 22 октября ожидаются осадки в виде снега и 1-2 ниже нуля. Ухудшение погодных условий произойдёт из-за сильного антициклона, который накроет регион уже завтра. Снижение температурных показателей на фоне осадков может спровоцировать автомобильные аварии.

Спасатели просят водителей быть очень осторожными на дороге, не выезжать на летней резине, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Пешеходам также советуют быть внимательными, а на детскую одежду стоит наклеить световозвращатели.

МЧС предупреждает жителей СПб и Ленинградской области о тумане и сильных ливнях

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», с 19 по 22 октября в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в ночные и утренние часы ожидается туман. Помимо этого, по прогнозу синоптиков, 21 и 22 октября в Северной столице, а также в некоторых районах области ожидаются дожди, местам сильные. При этом если сегодня днём воздух в городе на Неве прогревался до плюс 13-14, то ближе к полуночи поднимется северный ветер, пойдёт дождь, под влиянием которого похолодает до плюс 8-10. В воскресенье, 20 октября пасмурно, но без осадков, дневная температура составит плюс 10-11.

С понедельника, 21 октября вновь похолодает, особенно ночью – столбики термометров опустятся до плюс 5-7. По прогнозу синоптиков, самым холодным днём этой недели станет вторник, 22 октября – в светлое время суток ожидается всего плюс 7. Утром будет туманно, ближе к вечеру усилится дождь.

В этой связи региональное Управление МЧС рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок. Если нет возможности поездку отложить, то необходимо помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является строгое соблюдение дистанции и снижение скоростного режима. При слишком густом тумане и видимости на дороге, которая не превышает 2 метра, спасатели просят водителей прекратить движение и остановиться.

Также в МЧС просят быть очень внимательными пешеходов: в тумане, как и в тёмное время суток, при движении по краю проезжей части пешеход обязательно должен обозначить себя светоотражающими элементами.

Кроме того, при получении информации о выпадении обильных осадков жителей СПб и области просят воздержатся от поездок на личном транспорте, по возможности оставаясь в своих квартирах или на работе.

«Если ливень застал Вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления. Выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 01, 101 (по стационарному телефону) и 112 (по мобильному)», – говорится в пресс-службе ведомства.

Погода в Москве. Точный прогноз погоды на 3 дня

По прогнозу синоптиков, в Москве до понедельника, 21 октября сохранится очень тёплая погода – ожидается, что среднесуточная температура воздуха в российской столице будет превышать климатическую норму для конца октября минимум на 6-7 градусов. Так, в дневные часы в воскресенье, 20 октября и в понедельник, 20 октября ожидается плюс 16-17. Ночью также будет очень комфортно и без осадков – плюс 10-13. Однако во вторник, 22 октября в регион ворвётся холодный атмосферный фронт, который понизит дневной температурный фон до плюс 10-11, пойдёт дождь. К концу недели, по прогнозам синоптиков, в Москве похолодает до плюс 3-5, в области в ночные часы ожидаются заморозки.

Напомним, ранее сообщалось, что днём 17 октября в Москве была зафиксирована температура плюс 17,8 градуса, которая не наблюдалась в регионе, как минимум 70 лет.

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