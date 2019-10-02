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«Большая промышленная неделя» в Каире. ИННОПРОМ выходит в Африку

Москва, 02.10.2019
С 8 по 10 октября в Каире пройдет Международная промышленная и технологическая выставка и форум «Большая промышленная неделя».
#Общество
  • «Большая промышленная неделя» в Каире. ИННОПРОМ выходит в Африку

Спикер: Елена Суворова, Директор международной промышленной и технологической выставки и форума «Большая промышленная неделя», ООО «Бизнес Ивент» (ГК Формика)

предоставлено пресс-службой

О возможностях, которые открывает участие в данном мероприятии для российских компаний,  рассказывает Елена Суворова, директор Международной промышленной и технологической выставки и форума «Большая промышленная неделя», ООО «Бизнес Ивент» (ГК «Формика»).

– Елена, «Большая промышленная неделя» – это первый аналог Международной промышленной выставки ИННОПРОМ за рубежом. Почему в качестве пилотного проекта был выбран именно Африканский регион?

– Когда пришло понимание, что крупнейшая российская промышленная выставка ИННОПРОМ – это самостоятельный и узнаваемый бренд далеко за пределами России, возникла потребность расширять географию этого проекта. Рассматривались несколько стран для проведения зарубежного аналога ИННОПРОМа, в том числе такие страны, как Иран, Вьетнам и ряд других.

Основными критериями при выборе места были растущий промышленный потенциал страны и интенсификация торгово-экономических отношений с Россией.

Выбор был сделан в сторону Арабской Республики Египет вполне обоснованно: торговый оборот между нашими странами находится в положительной динамике, именно Египет является главным хабом для экспорта технологий со всего мира в Африку, а проект Российской промышленной зоны в Суэцком канале, который находился в разработке длительный период, наконец, принял очертания.

Иными словами, мы поняли, что бизнес-почва в Египте сейчас весьма плодородна.

– Какие страны примут участие в мероприятии?

– В выставке примут участие более 110 промышленных предприятий, ключевым деловым событием станет Африканский промышленный форум с участием глав министерств промышленности и торговли России и Египта Дениса Мантурова и Амра Нассара.

В рамках выставки состоится 12-е заседание Совместной российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 8-9 октября  Госкорпорация “Росатом” проведет Форум для поставщиков и подрядчиков проекта сооружения АЭС “Эль-Дабаа”.

C подробной деловой программой “Большой промышленной недели” можно ознакомиться на сайте мероприятия.

Общая экспозиционная площадь выставки составит более 5 000 кв.м.

Международная промышленная и технологическая выставка и форум “Большая промышленная неделя” проходит при поддержке Минпромторга России и Министерства торговли и промышленности Египта.

Официальный оператор мероприятия – ГК “Формика”.

Мы приглашаем всех желающих принять участие в мероприятии.

Для участия в Форуме поставщиков и подрядчиков проекта сооружения АЭС «Эль-Дабаа» Госкорпорации «Росатом», необходима дополнительная регистрация. Количество участников мероприятия ограничено, поэтому рекомендуем Вам пройти регистрацию заранее на сайте.

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