Джонсон приготовил ультиматум Евросоюзу

2 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон озвучит в Манчестере на ежегодной конференции Консервативной партии ультиматум Евросоюзу. Его суть сводится к требованию провести переговоры по брекситу в течение девяти следующих дней. В случае отказа стороны «расходятся» без соглашения, т.е. становится реальностью жесткий брексит. Этот вариант сейчас представляется наиболее вероятным, потому что Ирландия уже выступила против плана британского премьера.

«После трех с половиной лет,- скажет Борис Джонсон однопартийцам,- британцы начинают понимать, что их держат за дураков. Они начинают подозревать, что в этой стране (Великобритании) есть силы, которые просто не хотят брексита».

По мере того, как в британской прессе начали появляться детали предложения Бориса Джонсона, против них выступил Дублин. Глава МИД Ирландии Саймон Ковени назвал их плохой базой для соглашения.

В случае очередного отказа ЕС Британия, по словам Джонсона, станет на прямой путь к жесткому брескиту, т.е. выходу из объединенной Европы без соглашения. Британский премьер поклялся изо всех сил бороться с парламентом, который пытается его предотвратить. Он намерен бороться с законодателями в суде и готов рискнуть даже своим креслом.

Помощники Джонсона заявили, что он не станет договариваться о продлении членства королевства в ЕС, если не будет принят его вариант соглашения.

Джонсон предложит отменить так называемый «бэкстоп» на границе с Ирландией, самый спорный пункт соглашения, подписанного его предшественницей Терезой Мэй. Вместо бэкстопа он предлагает ввести в Северной Ирландии ограниченный во времени пограничный таможенный режим. Для этого потребуется открыть на границе между двумя Ирландиями таможенные пункты, против которых выступают Ирландия и ЕС.

План Бориса Джонсона состоит из трех главных элементов. Во-первых, Великобритания, включая Северную Ирландию, во время переходного периода, который продлится с 29 марта текущего года до конца 2020 г., будет находиться в собственном таможенном режиме, отличном от общеевропейского.

Во-вторых, будут разработаны временные положения работы таможенных пунктов на ирландской границе. Эта система будет действовать четыре года.

В-третьих, этот план должен получить одобрение жителей региона, для чего придется возобновить работу ассамблеи Северной Ирландии, которая сейчас не работает.

В случае отказа от принятия этих условий, последнего, как выразился сам Джонсон, предложения, королевство начнет готовиться к выходу из Евросоюза без соглашения. Во вчерашнем интервью таблоиду Sun премьер определил дедлайн для заключения сделки – 11 октября, т.е. дал Брюсселю на раздумья девять дней.

Между тем, известно, что европейские правительства тайно обсуждали дедлайн по бэкстопу, но он будет озвучен только в том случае, если Борис Джонсон предложит условия, по которым можно будет договариваться.

До выхода Великобритании из объединенной Европы осталось уже меньше месяца. Сейчас все упирается в пограничный режим между Республикой Ирландия и Северной Ирландией. Как только Британия покинет общеевропейский таможенный союз, на этой границе, единственной сухопутной границе между ЕС и Соединенным Королевством, потребуется немедленно открывать пропускные пункты. Однако и Лондон и Дублин с Брюсселем возражают против физической инфраструктуры типа пропускных пунктов на границе, т.е. возврата настоящей границы, потому что это может вернуть в шесть североирландских графств, составляющих Северную Ирландию, сепаратистские настроения.

Джонсон уже говорил о желании отменить бэкстоп, который должен стать страховкой против появления на острове Ирландия «жесткой» (настоящей) границы. В Великобритании боятся, что при такой организации приграничного режима королевству придется вечно жить по евросоюзовским правилам.

В нескольких интервью на этой неделе британский премьер говорил о необходимости создания в Ирландии таможенных постов в каком-то виде. Иного способа, уверен он, для того, чтобы выполнить требование ЕС по защите единого европейского рынка, не существует.