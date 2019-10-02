Иностранные туристы стали чаще посещать Крым

С начала текущего года поток зарубежных туристов вырос по сравнению с 2018 годом на 5%, передает РИА «Новости», ссылаясь на данные главы комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка. Граждане Украины, которые отдохнули в Крыму в этом году, не учитывались, сообщает СМИ.

Рост турпотока продолжается и с наступлением осени, рассказал Черняк. Он отметил также, что за период с января 2019 года полуостров посетили граждане 159 стран. Годом ранее государств, чьи жители приехали в Крым для отдыха, было 144.

Среди стран-лидеров Вьетнам, турпоток из которого вырос в два раза, Франция (+24%), Италия (17% ), США (13%) и на 7% приехало больше туристов из Германии.

Черняк также отметил, что за истекший период 2019 года в Крыму побывало 3352 граждан Китая, на 33% больше приехало туристов из Австралии и Индии.