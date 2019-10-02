Интервью с Татьяной Гатинской, генеральным директором «Алкон» в России

Расскажите, пожалуйста, какие проекты и программы существуют в вашей компании для женщин?

Больше шестидесяти процентов сотрудников компании «Алкон» в России – это женщины, которые каждый день сталкиваются с необходимостью находить баланс между личным и профессиональным ростом, карьерой и домом. Мы стараемся помогать им в решении этих задач, создавая комфортные условия работы и построения карьеры. Для этого мы реализуем проекты, поддерживающие как самих сотрудников, так и их семьи. В частности, у нас существуют программы особой поддержки женщин, выходящих в декретный отпуск, к примеру, гибкий подход к организации рабочего дня. В московском офисе компании есть детская комната и комната для кормления. Мы регулярно проводим дни открытых дверей – Alcon Family Day – куда сотрудники компании могут прийти всей семьей. Дети сотрудников, начиная с 16 лет, имеют возможность пройти полноценную стажировку в компании и познакомиться с нашей работой изнутри. Помимо этого, мы уделяем значительное внимание профессиональному развитию: сотрудницы «Алкон» в России, демонстрирующие высокие результаты, получают возможность принять участие в Программе развития женского лидерства в Европе.

Каким образом происходит обсуждение в компании интеграции молодого поколения в работу в корпоративной среде?

C 2017 года каждое лето в нашей компании реализуется программа Alcon Millennials – дети сотрудников, начиная с 16 лет, могут стажироваться в любом отделе компании и познакомиться с нашим бизнесом и корпоративной культурой. За 3 года существования программы более 50 старшеклассников и студентов прошли стажировку в «Алкон». Мы видим ценность данной инициативы не только для сотрудников и их детей, но и для нас, как для компании – ведь мы получаем важную обратную связь от тех, кто уже через несколько лет может прийти к нам на работу. Нынешней молодежи важно, чтобы работа не была просто ежедневной рутиной, а становилась вызовом их профессиональным и личным компетенциям, позволяла реализовать потенциал и в то же время приносила эмоциональное удовлетворение от осознания ценности того, что делаешь. Такое понимание «работы мечты» очень созвучно нашему подходу к работе, и мы, конечно, будем продолжать развивать подобные инициативы в компании. Интеграция поколений внутри коллектива важна и для развития компании, и для развития сотрудников.

На сегодняшний день существует множество программ по поддержке женщин в бизнесе. Какие для вас существуют примеры успешных программ для женщин в нашей стране?

Будучи инновационной компанией, в центре внимания которой – здоровье людей, мы с интересом следим за инициативами в нашей сфере деятельности. Так, одним из примеров проекта, который, на мой взгляд, качественно меняет представление о роли женщины в профессии, стала глобальная программа «Для женщин в науке», совместной инициативы компании «Лореаль» и ЮНЕСКО. В группе компаний «Новартис», куда до прошлого года входил «Алкон», 70% руководящих постов занимают женщины, а культура поддержки женского лидерства высоко развита.

В рамках нашей программы по созданию инклюзивной среды «Видеть Больше» мы уделяем большое внимание и профессиональному росту сотрудников. Среди подобных проектов: программа развития женского лидерства Alcon в Европе, программа Executive Coaching для женщин лидеров и другие.

Как вы считаете, вдохновляет ли Форум "Woman Who Matters" руководителей разных компаний на внедрение программы Diversity&Inclusion?

Мы второй год участвуем в Форуме “Woman Who Matters”, в этом году уже как самостоятельная компания. Мы считаем, что подобные инициативы важны и актуальны в современном мире. Тенденции в глобальном бизнес-сообществе отражают общие тенденции развития общества: слияние и взаимная адаптация очень разных по своей сути идей, ценностей, личностей. И сейчас выигрывает тот, кто максимально гибко подходит к организации всех внутренних и внешних процессов в компании. А любой бизнес – это, прежде всего, люди. Обратная сторона глобализации процессов в том, что в фокусе внимания оказывается каждый человек по отдельности, ни на кого не похожий, ценный сам по себе.

Я думаю, что одно из ключевых достижений Форума “Woman Who Matters” в том, что он объединил и открыл миру лучшие практики «разнообразия и вовлеченности», реализуемые компаниями в России, а для многих компаний Форум стал флагманом развития этого направления внутри коллективов.

В каких процентных соотношениях женщина занимает место в вашей компании?

Больше половины сотрудников (67%) и больше половины руководителей среднего и высшего звена в компании (> 60%) составляют женщины.