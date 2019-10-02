Как открыть беговелошколу

В Вологде мы познакомились с Ольгой Кужман, руководителем беговелошколы Strider school. Ольга с командой тренеров обучает детей от двух лет катанию на беговелах, а деток постарше - на велосипедах и роликах. Занятия в беговелошколе, по словам Ольги, с раннего возраста развивает у детей координацию и равновесие, учит держать баланс на двух колесах и выполнять различные трюки. Кроме того, в Strider school проходят гонки и спортивные квесты.

Strider school Ольга основала в 2017 году, но развитием беговелодвижения она занимается еще с 2015 года. Изначально Ольга работала в банковской сфере финансовым аналитиком и уже тогда задумалась о собственном деле: начала с продажи беговелов, о которых в Вологде тогда еще не было известно, но большой прибыли это не приносило.

Бизнес Ольги, можно сказать, рос вместе с ее дочерью. Обучая ребенка катанию на беговеле, Ольга задумалась о проведении гонок и совместных катаний с другими детьми. Все началось с соревнований между 10-15 детьми, но спустя некоторое время в гонках участвовали уже до 120 человек, включая участников из других стран. Наблюдая за техникой катания детей из других городов, Ольга поняла, что она хочет заняться именно обучением. Закупка оборудования и аренда площадки обошлись в 60 тысяч рублей стартового капитала. Познания в сфере бизнес-планирования помогли Ольге составить пессимистический, реалистический и оптимистический сценарии развития бизнеса. Уже спустя два месяца была открыта вторая площадка для занятий, затем - уличная, а затем - еще одна, более крупная. Основная масса клиентов, кроме детей, уже участвовавших в гонках, приходит, ознакомившись с таргетированной рекламой в соцсетях (<ВКонтакте>). Средний рекламный бюджет в месяц - шесть тысяч рублей.

Средняя стоимость абонемента в школе - две тысячи рублей. Сейчас в школе обучается порядка 200-300 человек. Виды занятий распределяются так: беговелы - 60%, ролики - 30%, велосипеды - 10%.

О компании Strider school

Основана в 2017 году.

Средний ежемесячный оборот - 400 тыс. рублей.

Маржинальность - 30%.

В штате десять человек, четверо из которых - тренеры.?

Предложение о сотрудничестве от Ольги Кужман

Во-первых, Ольга ищет людей, готовых открыть в своих городах аналогичные школы, она готова обучать тренеров, проводить собеседования или взять потенциального тренера на стажировку к себе в школу. Во-вторых, Ольга готова составить бизнес-планы для различных ситуаций, с развилками, от ранней стадии и в зависимости от начального капитала и целей предпринимателя. В-третьих, она готова помочь с приобретением оборудования, чертежами, составлением программы обучения катанию на беговелах. В-четвертых, Ольга заинтересована в том, чтобы на базе летних лагерей и детских садов запускать аналогичные беговелошколы.

Свои предложения о сотрудничестве с Ольгой отправляйте на почту проекта pilim.po.rossii@gmail.com



