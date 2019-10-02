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Банк России перевел резервы из Штатов в Китай

Москва, 02.10.2019
Активы Банка России, размещенные в Китае, впервые стали лидером по объему среди всех иностранных инвестиций российского регулятора.
#Политика Центробанка
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  • Банк России перевел резервы из Штатов в Китай

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Поворот на Восток

На конец марта 2019 года Банк России разместил больше всего своих зарубежных активов в Китае — 13,4% всех золотовалютных активов, или 65 млрд долларов из 487,4 млрд долларов общей суммы инвестиций, следует из свежего обзора ЦБ по управлению активами, сообщает РБК. 1 октября Центральный банк России опубликовал четвертый обзор деятельности по управлению активами в иностранных валютах и золоте. Данные, обращает внимание издание, опубликованы с традиционным полугодовым лагом.

Таким образом, Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России. Вплоть до апреля 2018 года первенство держали США, до тех пор, пока Россия не распродала большинство американских государственных бумаг.

При этом с середины 2018 года больше всего резервов ЦБ размещено фактически в России — 18,2%, или 88,6 млрд долларов — в монетарном золоте в хранилище ЦБ. Еще 13,2% всех активов ЦБ размещено в Германии. 11,6% — во Франции и 10,2% — в Японии. США опустились уже на пятое место — на их долю приходится 9,2% золотовалютных активов ЦБ.

Общий объем активов Банка России — российских золотовалютных резервов — с апреля 2018 года по март 2019 года увеличился на 27,2 млрд долларов и составил 487,4 млрд долларов.

По словам ведущего аналитика ИК QBF Олега Богданова, теперь уже очевидно, что выведенные из казначейских облигаций США средства размещались в основном на депозитах в европейских банках и китайских активах. Согласно данным по распределению активов по видам инструментам, инвестиции в ценные бумаги иностранных эмитентов уменьшились на 36.6 млрд долл., а депозиты и остатки на корсчетах иностранных контрагентов выросли на 46,7 млрд. долл. Доля активов США за с апреля 2018 года по март 2019 уменьшилась с 29,2% до 9,2%. Доля евро выросла с 22,2% до 30,3%. Резко подскочил вес юаня в активах центробанка, с 5% до 14,2%.

Мировая тенденция

Доходность от операций с валютными активами была разной. Понятно, говорит Олег Богданов, что инвестиции в евро принесли нашему ЦБ чистый минус, а именно минус 0.25%. В долларах вышел плюс 1.43%, а в юанях 4.39%. Скорее всего, ЦБ инвестировал юани в длинные китайские облигации сроком обращения не менее 10 лет. При этом следует учитывать, что курс юаня к доллару за отчетный период упал на 7%, следовательно в долларовом выражении инвестиции в юанях принесли минус. Бесспорно успешными можно назвать инвестиции Банка России в золото. Доля в активах поднялась на 1%, выросла и цена металла к доллару, тут ЦБ добавил 9,4 млрд. долл.

Таким образом, делает вывод аналитик, можно сказать, что наш центробанк выполнял главную задачу – уход от рисков, которые были связаны с геополитическими осложнениями и санкционным давлением. С этой задачей Банк России справился, но в долларах явно потерял.

При этом действия Банка России по распределению резервов укладываются в общемировые тенденции. Так, доля доллара в мировых резервах последние годы снижалась и сейчас, по данным МВФ, минимальна с 2013 года – 61%. 5 лет назад она достигала 66%. Причем глобальную природу имеет и рост резервов в юанях и иенах. Доля иены увеличивается в среднем по 0,25% в год последние 10 лет (и составляет сейчас около 5,5% всех мировых резервов). Доля юаня растет быстрее – по 0,5% в год, и сейчас юань занимает в резервах центробанков в среднем 2%, говорит Олег Богданов.

Китай и золото

Недружественное поведение США сказывается на более резком сокращении вложений в американские активы, констатирует генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. И, по его словам, это абсолютно оправданно, так как мы не знаем, какие козыри остаются у американского Минфина в антироссийском санкционном давлении. Долю доллара заняло золото. Это и локация активов внутри России, и отражение консерватизма ЦБ в отношении резервов страны. Консерватизма, предполагающего дальнейшее нагнетание геополитических противоречий.

Причина же ухода «в Китай» вполне очевидна и банальна — санкции, продолжает тему начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян. Российские власти опасаются, что США заблокируют российские активы по примеру иранских, потому и стараются выводить все резервы страны в иную юрисдикцию, причём желательно не западную. Собственно, этим и объясняется неожиданный выход Китая на первое место по объемам хранения российских резервов — почти на 70 млрд долларов.

Этим же объясняется и рост вложений в японскую юрисдикцию, так как именно Япония из всех стран «Большого Запада» ведёт наиболее дружественную политику по отношению к России, даже несмотря на непрекращающийся территориальный спор вокруг Курил. Как считает Нарек Авакян, этот тренд в ближайшие годы продолжится, так как никаких признаков улучшения российско-американских и российско-европейских отношений пока не предвидится. Более того, есть риски ещё большего ухудшения отношений с США, если там и дальше будут усиливать санкции и применять ограничительные меры против российских коммерческих структур.

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