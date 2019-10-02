Когда стоит обратиться за помощью к неврологу

Это различные невриты, радикулиты, травмы позвоночника, инсульты и прочие проблемы. Нельзя охарактеризовать эту специальность, как узкую, потому что неврологи Клиники восстановительной неврологии и других медицинских учреждений занимаются целым спектром заболеваний, от головных болей до эпилепсии.
Когда обращаются к неврологу:
Сложно перечислить все заболевания, которыми занимается невролог. За осмотром и консультацией обращаются не только взрослые люди, это может быть необходимо детям. С детьми обращаются к неврологу с такими проблемами, как задержка развития, гиперактивность, нарушение речи или сна.
Стоит пройти невролога при наличии таких симптомов, как частые головные боли и головокружения, судороги, дрожь, травмы головы, позвоночника, мышечная слабость, бессонница. Нарушенная ориентация в пространстве или измененное восприятие вкусов и запахов, потеря зрения тоже повод для обращения к невропатологу.
Для приема у невролога не понадобится какая-нибудь подготовка. Врач осмотрит, опросит пациента и назначит необходимые анализы, диагностику МРТ, КТ, УЗИ и прочие виды. Назначаются лабораторные анализы. Важно на прием взять с собой результаты предыдущих анализов.
Статья носит ознакомительный характер, для постановки диагноза и выбора способа лечения неоходима консультация профильного специалиста.