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Когда стоит обратиться за помощью к неврологу

Москва, 02.10.2019
Невропатолог – это устаревшее название врача, но оно широко используется и сегодня. По сути, это один и тот же врач невролог, который занимается лечением различных патологий, заболеваний нервной системы, центральной и периферической.
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Это различные невриты, радикулиты, травмы позвоночника, инсульты и прочие проблемы. Нельзя охарактеризовать эту специальность, как узкую, потому что неврологи Клиники восстановительной неврологии и других медицинских учреждений занимаются целым спектром заболеваний, от головных болей до эпилепсии.

Когда обращаются к неврологу:

  • Боли в шее, позвоночнике, обусловленные сильными нагрузками, остеохондрозом, грыжей. Эти боли обычно начинаются после сдавливания нервов (спинномозговых корешков).
  • Травмы позвоночника, при этом нередко нарушается передача нервных импульсов. Мышцы скелета перестают работать. При травмах позвоночника очень важно своевременное обращение, потому что возможны осложнения вплоть до паралича. Чем ранее началось лечение, тем короче будет период реабилитации.
  • Потребуется консультация и при головных болях, причин может быть множество, от эндокринных заболеваний до опухоли.
  • При повышенном давлении требуется консультации невропатолога, хотя лечением этой проблемы занимается кардиолог.
  • Бессонница – главные ее причины кроются в заболеваниях нервной системы.
  • Эпилепсия – это заболевание в сфере неврологии, оно хроническое. Из-за наличия патологии в головном мозге появляются непроизвольные судороги и приступы. Эпилепсия лечится, причем эффективно, при правильно назначенной терапии.
  • Инсульт приводит к разным проблемам – от утраты зрения до паралича.
  • Болезнь Альцгеймера и Паркинсона – это тоже нарушения в работе нервной системы.

Сложно перечислить все заболевания, которыми занимается невролог. За осмотром и консультацией обращаются не только взрослые люди, это может быть необходимо детям. С детьми обращаются к неврологу с такими проблемами, как задержка развития, гиперактивность, нарушение речи или сна.

Стоит пройти невролога при наличии таких симптомов, как частые головные боли и головокружения, судороги, дрожь, травмы головы, позвоночника, мышечная слабость, бессонница. Нарушенная ориентация в пространстве или измененное восприятие вкусов и запахов, потеря зрения тоже повод для обращения к невропатологу.

Для приема у невролога не понадобится какая-нибудь подготовка. Врач осмотрит, опросит пациента и назначит необходимые анализы, диагностику МРТ, КТ, УЗИ и прочие виды. Назначаются лабораторные анализы. Важно на прием взять с собой результаты предыдущих анализов.

Статья носит ознакомительный характер, для постановки диагноза и выбора способа лечения неоходима консультация профильного специалиста.

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