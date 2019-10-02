Курс доллара: рубль сформировал «крест смерти»

Во вторник, 1 октября на торгах Московской биржи российский рубль значительно просел к основным резервным мировым валютам на уменьшении интереса к рисковым активам, в ожидании новостей о торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином, а также на фоне публикации в США слабых данных макроэкономической статистики.

Так, по данным на 19:00 мск к закрытию основной торговой сессии курс доллара США составил 65,39 руб. что сразу на 52,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Существенно вырос и евро, подорожав на 80,25 коп. – до 71,47 руб.

По мнению большинства экспертов, нацвалюта дешевела накануне к доллару и евро из-за снижения интересов инвесторов к рисковым активам, которое происходило на фоне макроэкономических данных основных мировых экономик и негативной динамике валют emerging markets.

Кроме того, рынки находятся в тревожном ожидании завершения/продолжения торговых войн между США и Китаем, что в свою очередь провоцирует падение цен на «чёрное золото».

Геннадий Николаев из Академии управления финансами и инвестициями предполагает, что в ближайшей перспективе не исключены рывки рубля в том или ином направлении, которое будет зависеть от итогов торговых переговоров меду Вашингтоном и Пекином, запланированных на 10−11 октября. По мнению эксперта, провал переговоров или хотя бы просто намёк на отсутствие каких-либо договоренностей между США и Поднебесной приведет к массовому бегству инвесторов из рисковых активов.

В этом случае нацвалюта посыплется, в том числе на фоне обвала нефтяных котировок. Доллар же при этом будет пользоваться спросом как защитный актив. Еслиже негативный сценарий не будет реализован, то как прогнозирует Николаев, рубль расположится в коридоре 63−66 руб. При этом тестирование минимумов в области 63,50 руб. будет возможным лишь на сочетании ралли нефтяных котировок и крупных распродаж американской валюты.

Между тем Татха Гозе – старший экономист по рынку развивающихся стран (EM) в Commerzbank – считает, что в ближайшие дни курс рубля может дойти до 66,00, так как он должен утратить все преимущества, которые получил за счёт рекордного скачка цен на нефть после атаки йеменских хуситов на НПЗ Саудовской Аравии, считает Татха Гозе, старший экономист по рынку развивающихся стран (EM) в Commerzban.

В свою очередь Эксперты Rabobank предполагают, что наблюдаемое ослабление российской валюты — это лишь начало пути к более существенному обесцениванию.

«Крест смерти» — так называется ситуация, при которой 50-дневная скользящая средняя линия поднимается выше 200-дневной скользящей средней. Это сигнал, который может свидетельствовать об увеличении темпов обесценивания российской валюты.

«Это может быть лишь началом движения, которое приведет к росту курса USDRUB до 68.00 в ближайшие пару недель», — отметил валютный стратег Rabobank Петр Матис.

Последний раз «смертельный крест» в паре доллар/рубль наблюдался в апреле 2018 года. После его формирования рубль обесценился к доллару на 1.8% в течение следующего месяца.