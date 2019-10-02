ЛНР и ДНР не поверили новой «формуле» Украины

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики ожидают от Киева принятия новых поправок к Конституции Украины и новых законов. Также ДНР и ЛНР сдержанно относятся к подписанию 1 октября «формулы Штайнмайера», согласно которой предусматривается проведение местных выборов, а Донбасс получает особый статус. Также в ходе обсуждения нового документа согласовали порядок отвода сил в Золотом и Петровском, что станет главным этапом подготовки к «нормандской встречи», пишет газета «Известия».

По заявлению главы МИДа ЛНР Владислава Дейнего, новая «формула» только показывает, что Киев готов к диалогу с республиками, но сам по себе документ носит символический характер.

«Формула» означает только особый статус для Донбасса, а также механизм его формирования», - сказал Дейнего. Он уверен, что для реальных перемен «нужно изменить Конституцию Украины».

В ДНР напомнили слова украинского президента Владимира Зеленского, который говорил о невозможности проведения выборы «под пулеметами».

Высказывание процитировал заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин, который также сообщил, что новый руководитель Украины ничего не сказал ничего о том, что разоружение нужно согласовать с Луганском и Донецком.