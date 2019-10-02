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Названы города России наиболее страдающие от изменения климата

Москва, 02.10.2019

Воркута, Салехард, Чита, Улан-Удэ и Петропавловск-Камчатский наиболее других в России страдают от изменения климата, а именно потепления и таяния вечной мерзлоты, сообщает РИА «Новости».

На границе этих городов фиксируется самое быстрое таяние льдов, сообщает научный сотрудник Арктического и антарктического НИИ Алексей Екайкин.

Накануне был опубликован доклад экспертной группы по изменению климата, в котором говорится, что к 2100 году многолетняя мерзлота может оттаять в среднем на 3-4 метра.

Екайкин, как соавтор данного документа, уверен, что активней всего мерзлота начнет оттаивать по краям, а также возрастет глубина протаивания в теплое время года.

Ученый пояснил, что российские города Воркута, Салехард, Чита, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский находятся в непосредственной близости от границ мерзлоты. К концу века эти границы сместятся к северу и в зону таяния попадут Игарка, Якутск и Магадан, рассказал Екайкин.

Он также добавил, что в зоне мерзлоты находятся российские города Норильск, Салехард, Якутск, Оймякон, Тикси, которые могут пострадать от изменения климата.

 

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