Эксперты прогнозируют резкое падение цен на нефть в октябре

Нефтяной рынок полностью восстановился после атак на НПЗ Саудовской Аравии, отыграв потери, передает Regnum. Напомним, после нападения беспилотников на нефтяные объекты королевства, цены на сырье подскочили в среднем на 13%, до $69,64 за баррель. 30 сентября генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, подтвердил, что Эр-Рияду удалось полностью восстановить добычу нефти.

Как рассказал аналитик «Альпари» Владислав Антонов, на фоне подобных заявлений нефть отыграла назад до отметки $59,33 за 10 дней, что привело к завершению третьего квартала в минусе на 7,83%.

«Укрепление доллара США к своим конкурентам усиливало позиции продавцов в нефти», - добавил эксперт.

После того, как новости о повышении цен на нефть из-за атак дронов перестали будоражить рынок, на первый план вышли сообщения по запасам нефти, а также предстоящим переговорам между США и Китаем, сообщил Антонов.

В октябре, по прогнозу аналитика, стоит ожидать резкого падения цен на нефть из-за замедления темпов роста мировой экономики. В случае, если покупатели не отстоят отметку $58,60 за баррель, цена рискует упасть ниже психологической отметки в $55 за баррель до $53,70.