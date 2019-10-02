Стало известно об отношении украинцев к «формуле Штайнмайера»

Согласно опросу общественного мнения, проведенному социологической группой «Рейтинг» 21-25 сентября, 60% граждан Украины затруднились с оценкой «формулы Штайнмайера». Не поддерживают «формулу Штайнмайера» 23%, а оценивают положительно 18% опрошенных.
Идею введения миротворце ООН на Донбасс поддерживают 55% граждан, а против - 25%. За прекращение военных действий и «заморозку» конфликта на Донбассе выступают 34% опрошенных, за предоставление Донбассу статуса автономии выступают 23%, за продолжение военных действий так же высказались 23%, за отделение ДНР и ЛНР выступают 6%, а 14 % затруднились с ответом.