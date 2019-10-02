Опубликован рейтинг самых удобных паспортов мира

Henley & Partners – международная консалтинговая компания, которая занимается разработкой государственных программ предоставления гражданства и вида на жительство через инвестиции – опубликовала новый Индекс паспортов мира.

Согласно оценкам экспертов компании, самыми удобными удостоверениями личности признаны паспорта Японии и Сингапура. Граждане этих стран могут посещать без виз 190 государств.

В ТОП-5 также вошли Финляндия, ФРГ и Южная Корея. Владельцы паспортов этих стран имеют безвизовый доступ в 188 государств. Кроме того, большие возможности дают владельцам паспорта Люксембурга, Италии и Дании (187); Испании, Швеции и Франции (186). Владельцы паспортов США и Великобритании могут без дополнительных посещать 184 стран мира.

Наша страна в рейтинге Henley & Partners занимает 48 мест – граждане РФ могут по загранпаспорту свободно въезжать в 117 государств.

На последних местах рейтинга – 105-107 – расположились Сирия, Ирак и Афганистан, граждане которые могут посещать 29, 27 и 25 стран соответственно.