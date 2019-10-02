Прогноз погоды на выходные: синоптики обещают невероятный климатический кульбит

Тёплая погода с повышенным температурным фоном, которая пока установилась в Центральной России, ближе к выходным под влиянием арктического циклона начнёт портится. Поэтому, в первые выходные второго календарного осеннего месяца синоптики не обещают ничего хорошего жителям Европейской части страны – ливневые дожди, усиление ветра и снижение температуры воздуха, в том числе до минусовых значений.

Обратна ситуация складывается в северных областях. Здесь пока прохладно и сыро, но к уикенду почти всю Сибирь и Урал накроет тёплый атлантический фронт, который вернёт сюда почти летнюю погоду. Таким образом, к предстоящим выходным в России, по прогнозу синоптиков, будет наблюдаться, так называемый климатический кульбит, когда в северных регионах страны будет значительно теплее чем в остальной России.

Погода на выходные в Сибирском федеральном округе

Так, по прогнозу синоптиков, неожиданно тепло станет к концу этой недели почти на всей территории Сибирского федерального округа. Например, в Республике Алтай, где пока пасмурно и плюс 7-9, ближе к пятнице антициклон из Атлантики сформирует повышенный фронт атмосферного давления, который окажет непосредственное влияние на климатическую обстановку – здесь ярко будет светить солнце, а столбики термометров поднимутся до плюс 17-19 днём. В ночные часы будет не так комфортно, но и да минусовых показателей всё-таки будет далеко – плюс 4-6.

Почти лето в Омской области. При ясной погоде и полном безветрии солнце в субботу, 5 октября прогрет воздух до плюс 20, а в воскресенье, 6 октября и вовсе столбики термометров поднимутся до плюс 21. И даже в ночные часы будет плюс 8-10, что для погоды в области в первой декаде октября просто невероятно.

Чуть прохладнее, но также пока по-летнему тепло в выходные ожидается в Новосибирской, Иркутской и Кемеровской областях – плюс 13-17 в светлое время суток и 2-5 выше нуля – после полуночи. И даже в Тыве и Хакасии, где в начале октября порой выпадает снег, на этот раз будет плюс 12-14, а ночью до 9 градусов тепла.

Прогноз погоды на выходные в Уральском федеральном округе

Над всей территорией Урала также пока задержится малооблачный антициклон, поэтому солнечные лучи будут беспрепятственно прогревать здесь воздух до выходных. И если в середине недели в некоторые уральские регионы ещё набегут тучки и местами пройдёт дождь, то в предстоящий уикенд почти повсеместно будет не просто тепло, а даже жарко.

Так в Курганской области в выходные плюс 20, солнечно и без осадков; в Свердловской и Тюменской областях – плюс 17-20, также без осадков и на небе ни единой тучки; в Челябинской области – в эти выходные можно смело принимать солнечные ванны. Днём по прогнозу синоптиков воздух здесь может прогреться до 21 выше нуля. И даже в ХМАО, где пока пасмурно, к воскресенью распогодится до плюс 15-17.

Погода на выходные в Приволжском федеральном округе. Прогноз синоптиков

Классический пример климатического кульбита ожидает жителей Приволжского федерального округа. Здесь тепло, но к выходным резко похолодает и местные жители, кутаясь в тёплые одеяла будут очень завидовать своим северным соседям. Например, в Кировской области, где ещё 3-4 октября столбики термометров будет показывать плюс 18-21, уже в ночь на субботу, 5 октября контрастный холодный фронт на высоте облаков понизит температуру воздуха почти на 20 градусов. По прогнозу синоптиков, в субботу в области ожидаются сильные дожди и чувствительное похолодание. В частности, в ночь на воскресенье, 6 октября погодные градусники покажут всего от нуля до минус 2, возможно выпадение мокрого снега.

Примерно по тому же климатическому сценарию будет развиваться погодная ситуация в Нижегородской, Самарской и Саратовской областях, а также в Татарстане и Мордовии. Здесь к выходным станет пасмурно, ветрено и прохладно.

Прогноз погоды на выходные в СПб и Москве

Чувствительное похолодание ожидает к концу этой недели жителей и гостей Санкт-Петербурга. По прогнозу синоптиков, уже завтра температурные показатели снизятся по сравнению с сегодняшним днём в два раза – по прогнозу синоптиков, днём в четверг, 3 октября в городе на Неве ожидается плюс 4-6, усиление ветра и осадки в виде дождя. К вечеру пятницы в Северной столице похолодает до плюс 2-3, ночью возможен ледяной дождь переходящий в мокрый снег и северный ветер с порывами до 18-20 метров в секунду. Днём в субботу плюс 4, холодный дождь. В воскресенье, 6 октября – всё также пасмурно, к вечеру прогнозируется снег и очередное усиление ветра до 20 метров в секунду.

Климатический кульбит огорчит и москвичей. Погода в столице России в предстоящие выходные также мало кого сможет порадовать. После 19 градусов тепла, которые ожидаются в четверг, 3 октября, уже к вечеру пятницы градусники покажут всего плюс 5 и зарядит дождь. В ночь на субботу, температурные показатели рухнут до плюс 1-3, а в области и до минус 1-2. Днём в субботу, станет немного комфортнее – плюс 7-8, но при этом поднимется сильный ветер. По прогнозу метеорологов, его порывы могут достигать 22-24 метров в секунду. В воскресенье, 6 октября вновь похолодает (плюс 4-5). И в то время, когда жители Сибири и Урала будут греться на солнышке, москвичи будут прятаться от дождя в ожидании очередного похолодания, которое придёт уже в начале следующей недели. Вот такой вот климатический кульбит.