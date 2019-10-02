«Прометей» прошел успешные испытания в Сирии

Новейший российский комплекс системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей» прошел успешное испытание в Сирии, сообщает газета «Известия», ссылаясь на собственный источник в Минобороны и военно-промышленном комплексе.

Отмечается, что в ходе тестирования С-500 вскрылись некоторые недочеты в работе техники, однако, их удалось оперативно решить, сообщает издание.

В настоящий момент испытания завершены. Они признаны успешными. Специалисты заявили, что эффективность работы всей системы во многом зависит от функционирования пункта боевого управления и радара-обнаружителя, которыми снабжен «Прометей».

По словам экс-командующего ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенанта Айтеча Бижева, перед поступлением на вооружение вся техника тестируется в максимально жестких климатических и технических условиях. Сирия для данных целей является идеальным местом, поскольку там очень жарко и пыльно, рассказал Бижев.

Военный также пояснил, что данная практика дает возможность выявить возможные сбои перед запуском вооружения в серийное производство.