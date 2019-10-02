Путин прокомментировал беседу Трампа с Зеленским

Глава российского государства Владимир Путин прокомментировал телефонную беседу президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, подчеркнув, что не видит в этом общении ничего компрометирующего.

Как считает Путин, Трамп просто попросил проверить, были ли коррупционные сделки бывших сотрудников администрации, передаёт РИА Новости.

«В принципе так обязан был поступить любой руководитель государства, - подчеркнул российский лидер. – Все должны знать во всяком случае в США, были коррупционные там ситуации созданы или нет сотрудниками бывшей администрации. Лично я в этом не вижу ничего особенного».

Кроме того, Путин пояснил, что не увидел, чтобы в ходе этого разговора глава Белого дома как-то угрожал своему коллеге из Украины.

«По крайней мере, никакого компромата в ходе телефонного разговора Трамп не требовал и уж точно не угрожал ему, что не будет оказывать помощь Украине», – резюмировал глава РФ.