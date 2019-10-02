Путин: Россия не совершила ни одного деструктивного шага в отношении США

Россия никогда не совершила ни одного деструктивного шага в отношении Соединённых штатов Америки.

Об этом в ходе пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, никаких вмешательств во внутренние дела США со стороны не было, нет и быть не может, так как нашей стране это не нужно – это не соответствует принципам её внешней политики, передаёт агентство «Интерфакс».

«В Москве следят, кто участвует в политической борьбе в США, но мы считаем, что вмешиваться в это – просто нельзя, себе дороже выйдет, – подчеркнул Путин. – Руководство нашей страны готово работать с любым президентом, которого изберет американский народ».

При этом российский лидер ещё раз напомнил, что Москва никогда не совершала ни одного деструктивного шага против властей и народа США.

«Если кто-то считает иначе, пусть приведёт доказательства, пожалуйста», – сказал Путин отвечая на соответствующий вопрос модератора.

При этом президент РФ рассказал, что верит в то, что отношения между двумя странами нормализуются. Однако пока, по его словам, этого не происходит.

Кроме того, глава РФ пояснил, что близких отношений с Трампом у него никогда не было и нет, а их взаимодействие развивается в деловом и доверительном ключе.

«Но сейчас, увы, мы оказались вовлеченными во внутриполитические американские разборки, причём это произошло ещё до того, как познакомились с Трампом. У нас не было никогда никакой близости, её нет и сейчас. Просто хорошие деловые, доверительные отношения», – резюмировал президент РФ, добавил, что эти отношения на «внутриполитические разборки в США» никак не повлияли.