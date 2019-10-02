«Скоро грохнутся»: Путин высказался об использовании доллара в качестве политического оружия

Вашингтон использует доллар как политическое оружие и это большая ошибка. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели, передает ТАСС.

Путин выразил надежду, что данная политика будет переосмыслена.

Также российский лидер обратил внимание на падение доверия к американской валюте — расчеты в ней в мире упали с 50% до 44%. В пример он привел Россию, которая 72% расчетов с партнерами по Евразийскому экономическому союзу осуществляет в рублях.

"Зачем-то Соединенные Штаты начали использовать долларовые расчеты как инструмент политической борьбы, вводить ограничения на использование доллара, своими руками пилить сук, на котором они сидят, но скоро они грохнутся", - отметил Путин.