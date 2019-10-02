Роскачество рассказало, насколько безопасна пластиковая тара для продуктов

Специалисты Роскачества рассказали, что пластиковая упаковка безвредна для потребителя и продукции в случае соответствия требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». В организации уточнили, что попадут ли вещества от тары в пищу, зависит от правильного использования тары из подобных материалов.

Эксперты ведомства сообщают, что постепенно производители отказываются от вредного поливинилхлорида, из которого производилась вся одноразовая тара, в пользу полиэтилентерефталата. Последний материал используется сегодня для упаковки напитков, растительного масла и других жидкостей. Из полиэтилена производят пакеты, пленки контейнеры для хранения продуктов, флаконы для шампуней. Хлеб и крупы упаковывают в полипропилен.

Все перечисленные виды пластика безвредны при правильном хранении и использовании, так данная упаковка, к примеру, не должна использоваться в СВЧ-печах и храниться при температуре выше 80 градусов. Также пластиковую тару лучше не мыть в горячей воде и не хранить под прямыми солнечными лучами и рядом с огнем, например, газовой плитой. В случае покупки тары в магазине необходимо найти маркировку, что пластик предназначен для хранения пищевых продуктов.