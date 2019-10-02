«Роснефть» заменила импортные катализаторы гидроочистки на собственные при выпуске дизтоплива стандарта Евро 5

Компания «РН-Кат», специализированное предприятие НК «Роснефть» по производству катализаторов, провела на базе уфимской группы НПЗ компании промышленные испытания первой партии катализаторов для процессов гидроочистки, которые позволяют производить дизельное топливо в соответствии со стандартом Евро 5, сообщает пресс-служба компании. Это — первый катализатор гидроочистки для российской нефтеперерабатывающей отрасли, способный полностью заменить иностранные аналоги. Как передало агентство ТАСС, глава компании Игорь Сечин проинформировал об этом премьер-министра Дмитрия Медведева во время их встречи 1 октября. Глава правительства отметил важность импортозамещения в этой сфере, так как ранее катализаторы всегда приобретались за границей. Сечин сообщил, что в настоящее время практически 90% всего закупаемого «Роснефтью» оборудования является оборудованием российского производства.

Испытания катализатора собственной разработки длились в течение месяца и показали его соответствие всем современным техническим требованиям при производстве дизельного топлива. Катализатор не уступает лучшим мировым аналогам, а по некоторым параметрам даже превосходит их. Для «Роснефти», отмечают в компании, развитие собственного производства катализаторов для нефтепереработки является приоритетом, следование которому способствует импортозамещению.

Новое предприятие ООО «РН-Кат» способно не только обеспечивать потребности предприятий НК «Роснефть» в катализаторах процессов гидроочистки, но и поставлять их для коммерческой реализации, что повысит независимость от импорта и экономическую эффективность всей российской нефтеперерабатывающей отрасли.

51% акций в уставном капитале завода в Стерлитамаке по производству катализаторов для процессов гидроочистки приобрела в июне 2019 года входящая в группу компаний НК «Роснефть» компания «Башнефть». В настоящее время ключевыми производителями присадок и катализаторов, используемых «Роснефтью» являются её специализированные дочерние предприятия: «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза», «Новокуйбышевский завод катализаторов», а также предприятия из корпоративного научно-проектного комплекса «РН-ЦИР» и «ВНИИНП».

Управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева отмечает, что долгие годы производство таких катализаторов было прерогативой западных компаний, например, Shell, Chevron. Как напоминает Рустам Танкаев, гендиректор «ИнфоТЭК-терминал», после распада СССР в России производство катализаторов очень резко упало, отрасль перешла на импортные. Однако когда Запад начал вводить в отношении российского ТЭК санкции, в РФ очень быстро это производство восстановили: катализаторы – весьма уязвимое звено в производственной цепочке, по которому при желании было очень легко ударить. И то, что «Роснефти» удалось провести промышленные испытания катализаторов процессов гидроочистки, которые позволяют производить дизельное топливо Евро-5 – огромное достижение, считает он. По крайней мере, без современного экологичного топлива мы уже не останемся, говорит эксперт, предполагая также, что новые катализаторы будут поставляться и на зарубежные НПЗ «Роснефти», например, в Индии и в Германии.

Катализаторы, помимо прочего, позволяют увеличить выпуск светлых нефтепродуктов, прокомментировал новость главный стратег БКС Максим Шеин, а концепция энергобезопасности подразумевает обеспечение страны не только сырьем и минеральными ресурсами, ни продуктами. Ранее в Россию катализаторы поставляли американские Albermarle и WR Grace, французская Axens IFP, датская Haldor Topsoe, добавил он, однако пока сложно сказать, кто из них уже прекратил поставки, а кто продолжает и сейчас.