«Россети» готовы сотрудничать с международными специалистами для создания системы киберзащиты для компаний

Главы крупнейших российских и мировых энергетических компаний выразили готовность к сотрудничеству по вопросам кибербезопасности для создания системы защиты от хакерских атак международного уровня. Обсуждение вопроса состоялось на пленарной дискуссии «Цифровую трансформацию не остановить: как обеспечить безопасность жизнеобеспечивающей инфраструктуры?» в рамках третьего Международного форума «Российская энергетическая неделя». Организатором дискуссии выступила компания «Россети».

Проблема кибербезопасности для крупных компаний стоит чрезвычайно остро, отметил в ходе выступления генеральный директор компании «Россети», которая выступила организатором дискуссии, Павел Ливинский. По его словам, специалисты «Россетей» которой ежегодно блокируют порядка 9 миллионов попыток хакерского проникновения в корпоративный периметр. Снизить риск атаки компании помогает корпоративная технологическая сеть без доступа к публичным сетям, защита каналов связи с использованием передовых технологий, а также использование российского оборудования программного обеспечения. При этом компания готова к обмену опытом с международным сообществом.

«Наша первоочередная задача в области кибербезопасности, как одной из системообразующих компаний страны – четко следовать международным трендам, брать на вооружение лучшие мировые практики, эффективно сотрудничать с ведущими зарубежными компаниями, при этом активно внедряя отечественные разработки, потому что в вопросе кибербезопасности импортозамещение – это не просто задача, а гарантии защиты критической инфраструктуры», - подчеркнул глава «Россетей».

Вопросы глобальной безопасности в своем выступлении затронул федеральный канцлер Германии (1998-2005 гг.), председатель комитета акционеров, Nord Stream 2 AG Герхард Шредер. По его словам, сейчас любая сфера от финансов до электроэнергетики зависят от информационных технологий.

«Система, которая могла бы защитить нас от информационной угрозы, должна быть создана не только на национальном, но и на международном уровне. Это наша общая задача, наш общий интерес. Для этого важно тесное сотрудничество Евросоюза и России, прочные отношения, доверие друг к другу. Только так мы сможем создать общее пространство безопасности от Лисабона до Владивостока. Только так европейский континент станет безопасной зоной и для нас, и для будущих поколений», - сказал он.

Развитие цифровых решений в ТЭК даст импульс для масштабных технологических прорывов в смежных отраслях и станет драйвером для развития всей российской экономики, считает заместитель министра энергетики Российской Федерации Анатолий Тихонов.

«Сегодня очень важно воспользоваться заделом, созданным энергокомпаниями и государством, сформировать требования к внедряемым технологическим решениям и обеспечить необходимую безопасность топливно-энергетического комплекса в контексте развития науки и технологий", - отметил он во время дискуссии.

Заместитель мэра города Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал о передовом опыте внедрения цифровых технологий в столице. В рамках введения цифрового подхода, через два с половиной года в Москве заработает Центр управления городским хозяйством. По словам Бирюкова, это поможет усовершенствовать процессы управления системами жизнеобеспечения, а также приведет к сокращению расходов и к снижению технологических потерь.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер затронул региональный аспект цифровой трансформации. Он подчеркнул, что она должна проводиться на всем электросетевом пространстве. Для этого, в частности, необходимо продолжать решать вопросы по консолидации электрических сетей на базе системообразующих компаний.

Также в ходе панельной дискуссии обсуждались перспективы введения в России единых норм кибербезопасности, объединение усилий ведущих отечественных компаний, а также вопросы защиты потребителей в условиях глобальной цифровой трансформации.