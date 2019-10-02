Вход/Регистрация Подписка

«Россети» готовы сотрудничать с международными специалистами для создания системы киберзащиты для компаний

Москва, 02.10.2019
  • «Россети» готовы сотрудничать с международными специалистами для создания системы киберзащиты для компаний

из архива пресс-службы

Главы крупнейших российских и мировых энергетических компаний выразили готовность к сотрудничеству по вопросам кибербезопасности для создания системы защиты от хакерских атак международного уровня. Обсуждение вопроса состоялось на пленарной дискуссии «Цифровую трансформацию не остановить: как обеспечить безопасность жизнеобеспечивающей инфраструктуры?» в рамках третьего Международного форума «Российская энергетическая неделя». Организатором дискуссии выступила компания «Россети».

Проблема кибербезопасности для крупных компаний стоит чрезвычайно остро, отметил в ходе выступления генеральный директор компании «Россети», которая выступила организатором дискуссии, Павел Ливинский. По его словам, специалисты «Россетей» которой ежегодно блокируют порядка 9 миллионов попыток хакерского проникновения в корпоративный периметр. Снизить риск атаки компании помогает корпоративная технологическая сеть без доступа к публичным сетям, защита каналов связи с использованием передовых технологий, а также использование российского оборудования программного обеспечения. При этом компания готова к обмену опытом с международным сообществом.

 «Наша первоочередная задача в области кибербезопасности, как одной из системообразующих компаний страны – четко следовать международным трендам, брать на вооружение лучшие мировые практики, эффективно сотрудничать с ведущими зарубежными компаниями, при этом активно внедряя отечественные разработки, потому что в вопросе кибербезопасности импортозамещение – это не просто задача, а гарантии защиты критической инфраструктуры», - подчеркнул глава «Россетей».  

Вопросы глобальной безопасности в своем выступлении затронул федеральный канцлер Германии (1998-2005 гг.), председатель комитета акционеров, Nord Stream 2 AG Герхард Шредер. По его словам, сейчас любая сфера от финансов до электроэнергетики зависят от информационных технологий.

«Система, которая могла бы защитить нас от информационной угрозы, должна быть создана не только на национальном, но и на международном уровне. Это наша общая задача, наш общий интерес. Для этого важно тесное сотрудничество Евросоюза и России, прочные отношения, доверие друг к другу. Только так мы сможем создать общее пространство безопасности от Лисабона до Владивостока. Только так европейский континент станет безопасной зоной и для нас, и для будущих поколений», - сказал он.

Развитие цифровых решений в ТЭК даст импульс для масштабных технологических прорывов в смежных отраслях и станет драйвером для развития всей российской экономики, считает заместитель министра энергетики Российской Федерации Анатолий Тихонов.

«Сегодня очень важно воспользоваться заделом, созданным энергокомпаниями и государством, сформировать требования к внедряемым технологическим решениям и обеспечить необходимую безопасность топливно-энергетического комплекса в контексте развития науки и технологий", - отметил он во время дискуссии. 

Заместитель мэра города Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал о передовом опыте внедрения цифровых технологий в столице. В рамках введения цифрового подхода, через два с половиной года в Москве заработает Центр управления городским хозяйством. По словам Бирюкова, это поможет усовершенствовать процессы управления системами жизнеобеспечения, а также приведет к сокращению расходов и к снижению технологических потерь.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер затронул региональный аспект цифровой трансформации. Он подчеркнул, что она должна проводиться на всем электросетевом пространстве. Для этого, в частности, необходимо продолжать решать вопросы по консолидации электрических сетей на базе системообразующих компаний.

Также в ходе панельной дискуссии обсуждались перспективы введения в России единых норм кибербезопасности, объединение усилий ведущих отечественных компаний, а также вопросы защиты потребителей в условиях глобальной цифровой трансформации. 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК повышает безопасность труда с помощью искусственного интеллекта

    Один из крупнейших в РФ производителей стали использует технологии искусственного интеллекта для предотвращения опасных инцидентов на производстве

    Кто ответит за МСП

    Владислав Монов, старший вице-президент, управляющий директор по корпоративному кредитованию Совкомбанка — о роли банковских гарантий, цифровизации и онлайн-обслуживании МСБ

    Как заманить инвестора

    Российские регионы активно борются за инвестиции. В этом году лучшим местом для бизнеса стала Москва

    Россия активизирует геологоразведку в Арктике

    Государство разрабатывает методы экономического стимулирования разведки труднодоступных месторождений
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Ужас в том, что грядет время больших возможностей
      Ведущие экономики мира накопили долги в среднем более 70% своих ВВП. Это может стать глобальной проблемой и привести к новому кризису. Но, по мнению одного из аналитиков, это будет не просто финансовый кризис, а своего рода глобальная перестройка
    2. Слуга американского народа
    3. Налет на Питер грозит разорением
      Введение режима «открытого неба» в «Пулково» приведет к тому, что базовая авиакомпания этого аэропорта потеряет порядка 80 процентов трафика на международных авиалиниях, а вся экономика нашей страны не менее 300 млн долларов
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама