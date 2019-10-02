Россияне не торопятся воспользоваться ипотечными каникулами

С 1 августа 2019 россияне, которые оказались в трудном жизненном положении, могут требовать у банков приостановки либо снижения платежей по ипотечному кредиту.

При этом максимальный срок отсрочки может составлять полгода даже в случае, если кредит под недвижимость взят до вступления закона в силу. Однако, как пишет газета «Ведомости», пока заёмщики не спешат воспользоваться такой возможностью – об отсрочке выплат по ипотечным кредитам в банки обратились всего 5 тыс. наших соотечественников.

Согласно информации издания, которое опросила 15 самых крупных кредитных организаций страны, выдающих наибольший объём ипотеки, на ипотечные каникулы уходят не чаще, чем до этого, когда клиенты просто обращались с просьбой о реструктуризации кредита.

Отмечается, что за возможностью взять каникулы в первые два месяца действия закона обратились менее 0,6% заемщиков. При этом в большинстве кредитных организаций говорят всего о 0,2% заёмщиков.