С 13 сентября по оранжевой ветке метро будет ходить тематический поезд «Великий русский артист Олег Табаков»

Описание поезда

Внешняя поверхность поезда яркого синего цвета украшена узором из переплетенных логотипов Московского Театра Олега Табакова - театра, созданного великим актёром, и сейчас носящим его имя.

Декоративным элементом стал фрагмент оформления новой сцены Театра Табакова на Сухаревской площади - витражи по мотивам рисунков Мариуца Эшера. В начале и в конце вагонов на внешней стороне - крупные фотографии Олега Табакова. Это знаковые образы, созданные им в театре, кино и мультипликации, фотографии из жизни. Оформление внутри вагонов так же создано с использованием узора из логотипов Театра Олега Табакова, служащих фоном для фотографий из архива Олега Табакова, Театра Олега Табакова, Московского театра "Современник", музея МХАТ, фотографиями из фильмов с его участием. Фото были предоставлены компаниями «Мосфильм", "Союзмультфильм", "Госфильмофонд".

из архива пресс-службы

Каждый вагон имеет свою тематику и к этой тематике подобраны цитаты самого Олега Табакова или цитаты, посвящённые ему. Материалы подбирались не по хронологии, а в соответствие с ипостасями, в которых представал Олег Павлович Табаков.

Один из вагонов называется Премия. Олег Табаков был известный меценат. Учрежденная им премия Олега Табакова 20 лет вручалась по его собственному решению тем, кто был ее достоин. Удивил, порадовал своим творчеством, совершил актёрский подвиг, за верность и веру... номинаций было множество и все они были сугубо индивидуальны. Лауреатами Премии Табакова были артисты, писатели, художники, деятели культуры.

Подвал. Любимым детищем Табакова был его Подвал. Театр-студия Олега Табакова, позже Театр под руководством Олега Табакова и сейчас Театр Олега Табакова.

из архива пресс-службы

В подвальном помещении, которое артисты, студий Табакова очистили от залежей угля, родился один из самых удивительных театров. Студия, из корней которой выросли многие знаменитые актёры, худруки, директора театров, режиссёры, писатели, деятели культуры, определяющие во многом лицо современного театра и не только театра. Долгая, сложная и прекрасная история знаменитого Подвала, как любил называть свой театр сам Олег Табаков, представлена архивными фотографиями и цитатами Табакова разных времен о рождении и становлении Театра.

Новая сцена Театра Табакова открылась в 2016 году. Олег Павлович был на ее открытии. Это осуществление мечты, к которой он шёл долгих 10 лет. От закладки капсулы в фундамент театра до спектакля Матросская тишина, которым сцена открылась. Дальнейшая реконструкция сцены, зала и фойе закончилась в 2018 году, уже под руководством Владимира Львовича Машкова. Зеркальное фойе театра, уже стало достопримечательностью Москвы.

Учитель. Олег Табаков был великий педагог. Удивительно разнообразие его учеников, очень разных, ярких, талантливых. Владимир Машков, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Ирина Апексимова, Сергей Газаров, Александр Марин, Яна Сексте... Студенты его американской студии.

Корни. Олег Павлович Табаков родом из Саратова. У семьи Олега Табакова необычная и интересная история. Но судьба складывается не только из влияния родных людей. В этом вагоне родные и учителя Олега Табакова, его корни.

Режиссер. Олег Табаков не считал себя режиссером. Но, тем не менее, на спектакли, которые он ставил было невозможно попасть. Спектакли Табакова с неизменным успехом шли не только в России, но и за границей.

Артист. Великий русский артист Олег Табаков. Действительно, в его биографии нет проходных, незапоминающихся ролей.

Матросская Тишина - для Театра Олега Табакова, как Чайка для МХТ. Спектакль, с которого началась большая театральная жизнь Театра, и который до сих пор остается одним из самых популярных.

На платформе перед началом официальной части актёры Театра Табакова и студенты Школы Табакова показали два специально подготовленных для этого случая музыкально-танцевальных номера, посвящённых московскому метро.

На церемонии презентации поезда выступили: заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов, вдова Олега Табакова Марина Зудина, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков

Марина Зудина, поблагодарила всех, причастных к созданию поезда и сказала: «Мне кажется, что поезд получился очень радостным, ярким, жизнерадостным. Я очень рада, что этот поезд будет ходить по оранжевой ветке, связанной с жизнью Олега Павловича, Рижской было общежитие Школы-студии МХАТ, в котором он жил, начиная свою творческую деятельность, на Тургеневской находится Табакерка и Сухаревская - это новое здание. Так совпало невероятно, сразу несколько вех жизни Олега Павловича отмечены на этой ветке.

Владимир Машков: « У нас сегодня счастье! Радость! Я надеюсь, что этот поезд принесёт много хороших минут под землёй москвичам и гостям столицы. Огромное спасибо Московскому метрополитену, Департаменту Транспорта и Максиму Станиславовичу Ликсутову, мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину, всем, кто делал и запускал этот поезд! Ура! Ура, Москва! Ура, Олег Павлович Табаков!».