Сбор труппы театра Олега Табакова 4 сентября 2019 года

Затем на сцену пригласили 24-х первокурсников, выбранных из 2600 претендентов со всей страны. Владимир Машков; «Хочу продолжить прекрасную историю, которая называется Хранители. В этих сосудах лежат Атомы Солнца. В каждом атоме номер, а под ним скрывается имя одного из великих актеров или актрис, которые уже ушли от нас. Сейчас вы, ребята, сами, своей рукой, не зная, кто выпадет вам как хранитель. Вы тоже должны стать его Хранителем – все узнать об этом человеке и подумать, почему именно ваша рука, вытащила именно это имя. Подумать, чего вам не хватает или что у вас общего. Эти великие актеры, уже небожители, обязательно вам помогут. Храните и будьте хранителями… А теперь давайте нашим воображением откроем еще один Атом Солнца – нашего главного хранителя – Олега Павловича Табакова».

Владимир Машков поздравил летних именинников (бутафора, реквизитора, специалиста противопожарной безопасности и артистов – Михаила Хомякова, Ольгу Миримскую, Марину Зудину) и вручил серебряные значки сотрудникам, которые служат в Театре Табакова 10 лет (среди них - артисты труппы Роза Хайруллина, Аня Чиповская и Вячеслав Чепурченко).

Заместительруководителя Департамента культуры г. Москвы Леонид Вячеславович Ошарин вручил благодарственный грамоты сотрудникам театра Олега Табакова, заметив, что если со зданием на Сухаревской теперь все прекрасно, то на Исторической сцене театра «есть что поправить и над чем поработать».

Владимир Машков продолжил череду поздравлений: «17 августа мы отмечали День рождения Олега Павловича и… когда такое было… в этом году в театре родилось 17 детей! Целый театральный курс». Памятные сувениры получили все, кто стал родителями в этом году. «А деньги, мы вам перечислим на карту ВТБ» - добавил Владимир Машков.

Самый волнительный момент – планы на сезон.

Прямая речь Владимира Машкова. «Хочу вкратце рассказать о том, что нас ждет. Все карты мы не будем раскрывать. Подержим интригу сезона. Этот сезон 34-й. Следующий юбилейный. Мы должны подойти к нему полными сил. Сейчас труппа и коллектив в прекрасном творческом состоянии и мы готовы продолжать делать то, что будет интересно и нам и зрителям. Хочу напомнить, что Театр и Школа Табакова – это одно целое. Я надеюсь, что спектакли, которые будут появляться в Школе, будут идти не только в Школе, но и на сцене Театра. Чем раньше наши студенты выходят на профессиональную сцену с профессиональными актерами, тем раньше реализуют свои таланты.

Премьеры Школы. На 4 курсе совместной постановкой Театра и Школы станет спектакль по пьесе Вампилова «Старший сын». Режиссер Алена Лаптева. Будут заняты студенты и Сергей Васильевич Беляев. Так же 4 курс представит спектакль-инсценировку Леонида Андреева «Мысль». Режиссер Иван Шибанов. На третьем курсе, а Вы знаете, я очень хочу, чтобы дипломные спектакли начинались не с 4 или даже с 3 курса, со 2-го. Все в наших руках. Мне кажется это очень важным. Если вспомнить первый набор студентов Олега Павловича, то уже на втором курсе они играли спектакли. И мы не должны отставать. Итак. На 3 курсе «Билокси-блюз» Нила Саймона, наша любимая «коммерческая пьеса», как ее называл Олег Павлович. С участием актеров или актера нашего Театра. Режиссер Михаил Михайлович Хомяков. К Юбилею Победы, а о Победе мы помним всегда, не только в юбилейные годы, Виталий Егоров поставит «Василия Теркина».

Теперь о премьерах. Открывается наш сезон 9 сентября прошлогодними премьерами – спектаклем «Моя прекрасная леди» в постановке Аллы Сигаловой и спектаклем Алексея Мурадова «Скамейка» на сцене на Чистых прудах. Эти спектакли идут в рост и это очень радует.

Дальше. Здесь уже была нами приоткрыта дверь к театральным блокбастерам. Мне нравится это понятие и хотелось бы, чтоб оно стало нам близко. В ноябре будет премьера спектакля «Ревизор» в постановке Сергея Газарова. Художник Александр Боровский. Надеюсь, мы не подкачаем. Я тоже выхожу, деваться некуда. Я надеюсь, что будут большие творческие открытия у всех участников этого спектакля. И это не только надежды, уже есть явные признаки этого. Репетиции интенсивно идут. Репетируем непросто, но радостно.

Еще о двух спектаклях. Я решил добить себя, но в хорошем смысле этого слова. Чтобы компенсировать свое отсутствие в театре в течение 20 лет. Мы уже приступили к репетиции спектакля по пьесе Терри Джонсона, который называется «Ночь в отеле с Альбертом Эйнштейном и Мэрилин Монро». Художник – Сергей Тырин, художник по костюмам Ольга Рябушинская. И дальше мы сразу начинаем репетиции следующей премьеры. Это очень большой и сложный спектакль под названием «А.Н.О» по пьесе Агаты Кристи «Десять маленьких индейцев» Не путать с афроамериканцами! Это пьеса очень лихая. Будет серьезный состав и, мне кажется, мы тут тоже сможем максимально творчески реализоваться, работая в этом необычном жанре. Художник – великий художник и скульптор Александр Рукавишников, это будет его первая работа в театре. Художник по костюмам – Валентин Юдашкин, с которым наш театр познакомила Алла Михайловна Сигалова. Отвечу за эти спектакли – я. Есть еще несколько задумок. Но пока нет ясного понимания, сможем ли мы это совместить. Как только оно появится, расскажем и о них.

Ряд мероприятий пройдет, посвященных нашему учителю. В метро появится красивый именной поезд. И он будет курсировать по одной из веток метро. Будем ездить все на метро с радостью!

С сентября по декабрь пройдет первый Фестиваль учеников Олега Табакова «Атом Солнца». Большое это дело! В этом фестивале примут участие ученики Олега Табакова. Спектакли пройдут в Театрах – МХТ, где играют многие его ученики, в Театре наций, которым руководит Евгений Миронов, в Театре на Таганке – им руководит Ирина Апексимова, в Губернском театре, которым руководит Сергей Безруков. И в нашем театре, конечно. Так же будут проходить мастер-классы для студентов. Прошу всех ответственно к этому отнесись. Мы начинаем собирать наследие Олега Павловича, уточнять его для себя, потому что продолжаем его дело и на нас огромная ответственность. Надеюсь, будет следующий фестиваль, потому что есть многие актеры и режиссеры не учившиеся у Олега Павловича непосредственно, но считающие его своим учителем. Значит Атом Солнца, атом таланта попал в них при встрече с Олегом Павловичем! Фестиваль есть куда развивать!

А сейчас у нас невероятно радостное событие! Почта Росси выпустила почтовую марку в серии «Полные кавалеры Ордена славы». Актер, режиссер Олег Павлович Табаков».

На сцену пригласили для церемонии гашения марки – Марину Вячеславовну Зудину, Павла и Марию Табаковых и директора макрорегиона Москва Почта России Дмитрия Адушева. «Я сильно напряглась, когда ко мне обратились с идеей выпустить марку с портретом Табакова. Как представила, что на фотографию Олега Павловича будут ставить какую-то печать или штемпель, меня покоробило, - рассказала Зудина. – Но потом вспомнила, что Олег Павлович в детстве собирал марки. У нас дома сохранились его старые кляссеры. Он коллекционировал марки, будучи взрослым. Просил свою помощницу в театре отклеивать их от конвертов, когда ему приходила корреспонденция. И я подумала, что ему было бы приятно, если бы вышла марка с его портретом. Мы выбрали фотографию Валерия Плотникова, на которой Олег Павлович улыбается. Теперь он будет делиться своими позитивом со всеми» - сказала Марина Зудина. После церемонии марка поступит в продажу. Купить ее можно будет на Главпочтамте.