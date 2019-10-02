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Сенаторы США предлагают ввести санкции против Чайки и Коновалова

Москва, 02.10.2019

В сенате США звучат новые призывы по введению новый антироссийских санкций, передает телеканал «360». На этот раз группа сенаторов направила обращение госсекретарю США Майкау Помпео с просьбой ввести ограничительные меры в отношении российских чиновников, которые, по их мнению, нарушает права человека в России. Копия письма адресована также министру финансов США Стивену Мнучину.

В послании звучит просьба «принять меры в ответ на продолжающиеся действия российского правительства в отношении диссидентов и лидеров оппозиции». Также в письме говорится о случаях лишения свободы «многих российских граждан» по политическим мотивам.

Сенаторы предлагают за основу новых ограничительных мер взять акт «О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» и «Глобальный акт Магнитского».

В послании отмечается, что многие российские чиновники уже попали под санкции из-за «произвольного лишения свободы», однако, некоторые как-то «генеральный прокурор РФ Юрий Чайка и министр юстиции РФ Александр Коновалов пока избежали наказания». Письмо помимо Рубио и Кардина подписали девять сенаторов из Демократической и Республиканской партий.

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