«Ближе к Дании»: «Северный поток-2» может пойти по запасному маршруту

Поскольку Копенгаген затягивает с разрешением на строительство части «Северного потока-2» в своих территориальных водах, трубопровод может пойти по запасному маршрут в обход датской экономической зоны, передает ТАСС.

Запасные маршруты газопровода, в случае отказа со стороны Дании, пройдут в непосредственной близости, также в нейтральных водах, «ближе к Дании, без «крюков», сообщил глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

«Если не получим, мы обойдем через нейтральные воды», — сообщил руководитель. Он подтвердил, что строительство экономически целесообразно осуществлять ближе к Дании.

Зубков не сообщил при этом, как могут сказаться «запасные варианты» строительства на сроках общей готовности магистрали. Он только подчеркнул, что «газопровод будет в любом случае достроен» и для полного завершения газопровода «Северный поток-2» необходимо еще 4-5 недель.

Ранее «Газпром» сообщил о готовности проекта на 83%, 2042 км газопровода «Северный поток — 2» уже проложено по дну Балтийского моря.