«Северный поток» все-таки уперся в Данию

Рапорт на границе возможного

Как сообщила пресс-служба газовой компании, строительство газопровода «Северный поток — 2» продолжается. И продолжается успешно. Так, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы «Газпрома», к настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 2042 километра газопровода — 83 % от его общей протяженности. Компании Nord Stream 2 AG осталось только получить разрешение на строительство от Дании, чтобы завершить газовый маршрут.

Однако этого разрешения до сих пор нет. Ранее в качестве крайних назывались сроки в августе, сентябре и даже в октябре, чтобы закончить строительство в этом году, как предусмотрено планом.

В проект «Северного потока — 2» входит строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Они тянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Маршрут газопровода проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Давление — 83%

Чем больше новостей о большом проценте готовности «Северного потока — 2», тем сильнее переговорная позиция Газпрома в диалоге со странами Центральной и Восточной Европы, полагает директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. По его словам, это не чисто коммерческая сделка, а политическая победа Москвы, которая позволит ей оказывать косвенное влияние на внешнюю политику ЕС в отношении России, и получить новые козыри в санкционном противостоянии с развитыми странами.

В настоящее время 40% потребляемого в ЕС газа поставляется из России, и эта цифра будет только увеличиваться, потому что ведущие экономики Евросоюза растут. Значит, делает вывод аналитик, и значение Nord Stream 2 будет увеличиваться от года к году, и для России это настолько важная инвестиция, что строительство идет даже на фоне того, что разрешение от Дании еще не получено. Сообщение про «83%» — это в том числе и средство давления на Данию, создающее ощущение, что стройка все равно идет и будет завершена, либо прямым, либо обходным путем вокруг принадлежащего Дании острова Борнхольм.

С другой стороны, продолжает Александр Пахомов, Германия, например, дала согласие на параллельные с Северным потоком 2 поставки американского сжиженного газа, и это создает новые риски санкций, под которые могут попасть в том числе и европейские компании, задействованные в проекте. У России же появился союзник в лице Австрии, громко заявляющей о том, что Nord Stream 2 нужен европейской экономике, и соглашающейся с министром экономики Германии в том, что «потенциал сотрудничества между двумя нашими странами (Россией и Германией) не исчерпан даже частично».

Как объясняет эксперт, для Австрии и Германии ветка трубопровода означает энергетическую безопасность за счет диверсификации поставок от разных поставщиков и разных видов топлива. Германия хочет быть независимой от сырья, потому что ее экономика хорошо растет за счет производств с высокой добавленной стоимостью, и она сможет заплатить за любые виды источников энергии, главное, чтобы они были бесперебойными.

Нервная реакция цен

Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин напоминает о том, что помимо заминки с Данией, есть неприятный для «Газпрома» вердикт Европейского суда общей юрисдикции о признания неправомочным разрешения Еврокомиссии «Газпрому» использовать мощности газопровода OPAL в полном объеме. Это решение, которого в сентябре удалось добиться польским властям и энергетическому концерну PGNiG. Оно, по крайней мере в среднесрочном периоде, пока будут идти судебные тяжбы, создает угрозу для использования в полном объеме и газопровода «Северный поток — 2».

Теперь Москве и Берлину, в рамках новых поправок к Газовой директиве, будет сложно согласовать с ЕК приемлемый режим использования нового газопровода. Польша, ссылаясь на сентябрьское решение Европейского суда, наверняка будет утверждать, что новый газопровод тоже может нанести ей ущерб.

Кому-то выгодны более высокие цены на газ в Европе, отмечает эксперт. Это могут быть, к примеру, американские поставщики газа. Стоит также отметить, что американская администрация стабильно проводит политику противодействия тенденциям формирования дефляционных трендов в глобальной экономики. Соответственно, формирование «очага» глобального ценового давления на газовом рынке Европы может входить в зону интересов руководства США, в рамках стратегии ускорения экономики и «перерастания» долговой проблемы.

«Газпром» сглаживает риски формирования дефицитов на европейском рынке путем строительства новых газопроводов, продолжает Александр Осин, прежде всего, это «Турецкий поток». Его запуск так же планируется до конца 2019-го, а мощность составляет 31,5 млрд куб. м. в год, лишь половина из которых, впрочем, пойдет в страны Южной и Юго-Восточной Европы (через Болгарию в Сербию и Венгрию). Для сравнения, «выпадающие» для Газпрома, вследствие решения Европейского суда, мощности газопровода OPAL составляют около 10 млрд куб м. Кроме того, идет строительство трубопровода EUGAL — это дублер OPAL для «Северного потока — 2».

Однако, заключает Александр Осин, при наличии политической составляющей в процессах формирования доступа «Газпрома» к своим же газопроводам, «призрак» дефицита газа продолжит «витать» над экономикой ЕС в ближайшие годы. В августе на фоне кризиса вокруг OPAL, до того, как «Газпром» заверил потребителей, что дефицита не будет, биржевые цены на натуральный газ на выросли на 35%.