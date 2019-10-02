Ученые рассказали, кому спать меньше шести часов крайне опасно

Ученые выяснили, что сон продолжительностью менее шести часов в день увеличивает риски развития рака и преждевременной смерти у людей, страдающих повышенным кровяным давлением, диабетом 2 типа или сердечными болезнями.

Исследователи утверждают, что нормальный сон выполняет роль защитного механизма от ряда недугов для взрослых людей среднего возраста.

В исследовании, опубликованном в Журнале Американской ассоциации кардиологов, говорится о необходимости признания продолжительности сна в качестве фактора построения медицинских прогнозов.

Ученые проанализировали данные 1654 человек в возрасте от 20 до 74 лет из базы данных Penn State Adult Cohort.

Данные были получены в лаборатории сна с 1991 по 1998 год, апричины их смерти отслеживались до конца 2016 года.

Выяснилось, что люди, которые имели высокое кровяное давление или диабет и спали при этом менее шести часов, имели в два раза более высокие риски умереть от болезней сердца или инсульта.

При этом, согласно исследованию, у тех, у кого были зафиксированы болезни сердца или инсульт, риск смерти от рака был в три раза выше в случае, если человек спал меньше 6 часов.

Ведущий автор исследования доцент Медицинского колледжа штата Пенсильвания Хулио Фернандес-Мендоса подчеркивает, «наше исследование предполагает, что нормализация сна может быть защитным механизмом для людей с некоторыми заболеваниями».

Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, может ли нормализация и увеличение продолжительности сна с помощью медицинской или поведенческой терапии снизить риск ранней смерти, резюмировали ученые.