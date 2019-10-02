Трамп обвинил демократов в госперевороте из-за процедуры его импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил, что процедура его импичмента, которую запустил Конгресс, является госпереворотом. Комментарием президент поделился на своей странице в твиттере. Глава США также написал, что каждый день получает все больше информации по данному вопросу.

Трамп считает, что целью импичмента является отнять у граждан Америки «их голоса, их свободу», а также «данные Богом права».

Ранее Нэнси Пелоси спикер Палаты представителей объявила, что процедура импичмента началась и вызвана она телефонным разговором президентов США и Украины.

В ходе беседы Трамп посоветовал Зеленскому возобновить расследование работы на Украине Хантера Байдена, который является сыном главного политического конкурента Трампа Джо Байдена.