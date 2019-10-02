Заговор и переворот: Трамп готовит ответный удар по демократам

Не очень понятно, насколько велики шансы противников Трампа свергнуть президента, но очевидно, что это самая серьезная угроза, с которой пришлось столкнуться Дональду Трампу за без малого три года пребывания в Белом доме. Запуск процедуры импичмента набирает обороты и каждый день обрастает новыми подробностями и сенсационными деталями.

Во вторник, например, стало известно, что генпрокурор США Уильям Барр встречался 29 июля в Лондоне с представителями британских спецслужб и просил у них помощи в расследовании деятельности спецпрокурора Мюллера, который пытался выяснить, был ли сговор между Трампом и русскими перед выборами в 2016 году.

Известно также, что Барр обращался с такой же просьбой и к другим странам. Австралия уже пообещала Белому дому, причем, в письменной форме, помочь в этом щекотливом деле. Правда, об этом австралийского премьера просил не Барр, а сам Дональд Трамп.

Противники президента Трампа считают, что контратака Барра является попыткой создания видимости существования три года назад огромного заговора с целью избрать президентом Хиллари Клинтон, в котором участвовали и другие страны.

Дональд Трамп постоянно шутит об импичменте, но относится к угрозе очень серьезно. Он называет его попыткой государственного переворота и ищет способ помешать слушаниям в Палате представителей, спикер которой (Нэнси Пелоси) и запустила эту процедуру. Трампа, если в двух словах, обвиняют в том, что он угрожал отказать Украине в военной помощи, если Киев не поможет ему собрать компромат на потенциального главного противника на предстоящих в следующем году президентских выборах – бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Сейчас стало известно, что в «знаменитом» телефонном разговоре Трампа и Зеленского 25 июля участвовал и госсекретарь Майк Помпео, которому несмотря на его нескрываемое нежелание, очевидно, все же предстоит объясняться по этому поводу сразу в нескольких комитетах нижней палаты американского парламента (Конгресса). Глава внешнеполитического ведомства сейчас находится в Европе с рабочей поездкой. Он начал ее с Италии, куда за несколько до него приезжал Барр для того, чтобы узнать, чем итальянцы помогли прокурору Мюллеру. Поездка генпрокурора на Апеннины объясняется заявлениями бывшего помощника президента Джорджа Пападопулоса, что именно там можно узнать источник обвинений в связях предвыборного штаба Трампа с русскими и расследования спецпрокурора Мюллера. В среду агентство Bloomberg сообщило, что ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте дал добро на встречу Барра с руководством спецслужб Италии для обсуждения этого дела.

Известно, что Дональд Трамп приказал своим помощникам собрать информацию о расследовании Мюллера в Италии, Великобритании и на Украине. Он велел начать два расследования, чтобы узнать, какую роль сыграли иностранные спецслужбы в расследовании его избирательной кампании в 2016 году. Первое расследование, возглавляемое генеральным инспектором Министерства юстиции США Майклом Горовицем, завершено, но его результаты неизвестны. Оно в основном заключалось в выяснении всех подробностей получения разрешения на слежку в 2016 г. над Картером Пейджем, сотрудником избирательного штаба Трампа.

Второе расследование начал еще в мае сам Уильям Барр. Прокурор Джон Дархэм, по его указанию, выяснял, как вообще началось расследование Мюллера. Особое внимание уделялось расследованию оппозиции Трампу, существующей в высших кругах спецслужб США. В отличие от Горовица Дархэм имеет право собирать жюри присяжных и вызывать на него повестками не только членов администрации и госслужащих.

Страсти по поводу «украинагейта» и импичмента кипят не только в США, но и на Украине, где президент Зеленский продолжает путаться в показаниях и заявлениях относительно бесед с Трампом. Вернувшись домой из Нью-Йорка, он фактически опроверг большую часть своих американских заявлений. Например, украинский лидер заявил, что если «независимая», по его словам, Генпрокуратура и будет расследовать деятельность отца и сына Байденов на Украине, то исключительно в целях установления истины и борьбы с коррупцией, а не по просьбе и тем более не по приказу Дональда Трампа.

Кстати, стало известно, что Владимир Зеленский хочет еще раз полететь в США, чтобы встретиться с Трампом с глазу на глаз. Не исключено, что президент США и выделит ему час-другой своего времени, если он привезет то, что ему нужно, а именно – компромат на Джо Байдена.