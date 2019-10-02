В Кремле оценили принятие Киевом «формулы Штайнмайера»

Руководитель пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков заявил, прокомментировал принятие Киевом «формулы Штайнмайера». По словам представителя Кремля, является позитивным фактом и важным шагом на пути достигнутых ранее договорённостей.

«Само подтверждение формулы Штайнмайера, которая уже фактически несколько лет назад была принята всеми участниками нормандской четвёрки, в том числе Украиной, является фактом позитивным и, безусловно, является важным шагом на пути реализации, достигнутых ранее договоренностей» - цитирует Пескова РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что после вчерашнего решения Киева поставить подпись под формулой Штайнмайера, можно надеяться на то, что все заинтересованные стороны пойдут по пути реализации Минских договоренностей.

«Так как это – единственно возможный способом для урегулирования конфликта в Донбассе», – резюмировал Песков.

Напомним, накануне вечером стало известно, что на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о подписании «формулы Штайнмайера» и о разведении войск в населенных пунктах Петровском и Золотом.

Между тем депутат Верховной Рады от президентской фракции «Слуга народа» Богдан Еременко заявил, что на переговорах в Минске представители Киева не подписывали «формулу Штайнмайера». По его словам, речь шла только о проведении региональных выборов в ДНР и ЛНР.

Уже сегодня президент «самостийной» Владимир Зеленский отказался выступать в сессионном зале Верховной Рады и отвечать на вопросы депутатов. Руководители фракций «Европейская солидарность» Пётр Порошенко, «Батькивщины» – Юлии Тимошенко и «Голоса» – Святослав Вакарчук – хотели заслушать объяснения главы государства по вопросу подписания Украиной «формулы Штайнмайера».