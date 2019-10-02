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В Минэнерго рассказали по какому маршруту всё-таки пройдёт «Северный поток-2

Москва, 02.10.2019
  • В Минэнерго рассказали по какому маршруту всё-таки пройдёт «Северный поток-2

dpa/picture-alliance

Александр Новак – глава Минэнерго РФ – заявил, что, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения, в ведомстве ожидают, что реализация проекта газопровода «Северный поток-2» пройдёт по маршруту, на который ранее была подана заявка.

По его словам, сейчас строительство газопровода уже подходит к завершению, а в ведомстве ожидают разрешение от Дании, передаёт ТАСС.

«Понятно, существуют самые разные, запасные варианты, ну это на тот случай, если Дания так и не даст разрешение», – подчеркнул чиновник.

При этом Новак отметил, что если Дания разрешение всё-таки не даст, проект будет несколько дороже и будет несколько дольше по времени реализован.

«В остальном же ничего критического не произойдёт. Пока же мы рассчитываем, что проект будет реализован в том маршруте, по которому была подана заявка», – резюмировал Новак, добавив, что Москва не видит в данной ситуации никаких оснований для того, чтобы Дания не выдала такое разрешение.

Ранее сообщалось, что в «Газпроме» назвали сроки завершения строительства «Северного потока 2». По словам председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова, компании нужно всего 1,5 месяца работ для окончания строительных работ. При этом, как подчеркнул Зубков, на сегодняшний день по дну Балтийского моря уложено уже 2042 км газопровода, что составляет более 80% от его общей протяженности.

Компании Nord Stream 2 AG осталось только получить разрешение на строительство от Дании, чтобы завершить газовый маршрут. Однако этого разрешения до сих пор нет.

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