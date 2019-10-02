Восемь иностранных банков подключились к российскому аналогу SWIFT

Сразу 8 иностранных банков уже подключены к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) – российскому аналогу SWIFT. Как рассказала журналистам директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина, сейчас полноценно работают в системе 3 банка, а ещё 5 зарубежных кредитных организаций тестируют СПФС, передаёт РИА Новости.

По словам Бакиной, регулятор изучает возможность подключения к системе новых участников, но не напрямую, а через организации, уже являющиеся участниками СПФС.

«Это будет не подключение через сторонние организации, а через специальное сервис-бюро, – пояснила она. – Например, одна из организаций, которая является участником, выступает как бы хабом. У нас сейчас это уже в разработке, так как есть потребность в этом, как рынков, так и у пользователей.

Напомним, ещё в 2017 году глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявила, что в нашей стране создана система передачи финансовых сообщений регулятора в качестве альтернативного канала межбанковского взаимодействия.

На сегодняшний день с СПФС работают две иностранные организации – это Белгазпромбанк (дочерняя структура «Газпрома» в Белоруссии) и Евразийский банк (Республика Казахстан).