ВОЗ сообщает, что в России стали меньше пить

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что по сравнению с 2003 годом потребление спиртных напитков в России снизилось почти в два раза или на 43%. В организации отметили, что с этим фактом связано увеличение продолжительности жизни россиян. Так смертность среди мужчин и женщин от алкоголя на 39% и на 36% соответственно.

Комментируя информацию в беседе с «360», врач-нарколог Олег Стеценко сообщил, что «зависимость никуда не делась, а приобрела иные формы».

«Пить стали меньше, да. А остальных проявлений не стало ли больше?», - комментирует врач. Он привел пример проявления таких форм зависимости, как трудоголизм или спортоголизм.

Также Стеценко уверен, что говорить о радикальном снижении потребления алкоголя неправильно.

«Какой-то процент снизился. Но не радикально», - сообщил врач. Он подчеркнул, что зависимые люди были и есть, и им необходима помощь.

Также Стеценко скептически относится к заявлению ВОЗ по статистики снижения смертности от алкоголизма. Он вырази непонимание, «откуда такая статистика берется», и привел пример, когда молодой человек может отравиться на вечеринке алкоголем, не будучи зависимым.