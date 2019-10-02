Зеленский прибыл в Верховную Раду

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в парламент и провел встречу с руководителями всех фракций Верховной Рады. Зеленский заверил руководителей парламентских фракций что не допустит «капитуляции» и местные выборы на Донбассе пройдут по украинскому законодательству. Здание Верховной Рады пикетируют немногочисленные противники заключения соглашений по Донбассу.

Вчера на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о подписании «формулы Штайнмайера» и о разведении войск в населенных пунктах Петровском и Золотом.