Зеленский отказался выступать в парламенте

Президент Украины Владимир Зеленский отказался выступать в сессионном зале Верховной Рады и отвечать на вопросы депутатов. Руководители фракций «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Голос» Святослава Вакарчука хотели заслушать объяснения Зеленского по вопросу подписания Украиной «формулы Штайнмайера». Сегодня утром Зеленский приехал в парламент и провел встречу с руководителями всех фракций Верховной Рады.

Вчера на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о подписании «формулы Штайнмайера» и о разведении войск в населенных пунктах Петровском и Золотом.

Между тем, депутат Рады от фракции "Слуга народа" Богдан Еременко заявил, что на переговорах в Минске представители Киева не подписывали "формулу Штайнмайера", а только сообщили в письменном виде, что украинскую сторону "устраивают формулировки". По его словам, речь шла только о проведении региональных выборов в ДНР и ЛНР.