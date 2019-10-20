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Прогноз погоды на 14 дней: зима придет внезапно

Москва, 20.10.2019
  • Прогноз погоды на 14 дней: зима придет внезапно

Сергей Фадеичев/ТАСС

По прогнозу синоптиков, аномальная теплая погода будет доминировать на значительной части европейской части России в течение всей следующей недели. Однако затем в конце октября-начале ноября температурный режим резко изменится - с холодами придут осадки, в большинстве регионов ожидается снег.

Прогноз погоды на 14 дней в Белгородской области

В Центральном Черноземье на неделю задержится тёплая погода. Дневные температуры в период с 21 по 27 октября будут составлять от плюс 11 до плюс 19 градусов.

Дождь возможен лишь в среду, 23 октября, субботу, 26 октября, и воскресенье, 27 октября. Ночами будет прохладнее – от плюс 2 до плюс 9 градусов.

28 октября заметно похолодает: ночью минус 3, днём 3 градуса. Начиная с 29 октября, ночные температуры будут со знаком «минус», в этот же день синоптики прогнозируют первый снег.

Прогноз погоды в Ростовской области

Следующая неделя в Ростове-на-Дону ожидается вновь очень тёплой. Практически до следующих выходных температура воздуха днём будет колебаться в пределах 17-22 градусов.

По утрам возможны туманы, иногда сильные, ночью будет прохладно.

После этого в Ростовской области резко похолодает - до заморозков. В конце октября - начале ноября ожидаются морозы до минус 5-7 градусов и снегопады.

Прогноз погоды на 14 дней в Москве

В Москве затяжное бабье лето задержится до конца недели, но ночи уже будут прохладней на 2-3 градуса.

Через неделю ожидается резкий переход к предзимью на фоне падения температурных показателей днем до плюс 4 градуса, ночью до 0.

Причиной похолодания синоптики называют холодный западный ветер. Согласно прогнозу, изменения погоды в Москве будут сопровождаться повышением геомагнитной активности и падением давления до 741 мм рт.ст.

По прогноза синоптиков, осень вернется к своей климатической норме, но переход из сентябрьского тепла к холодной октябрьской погоде будет стремительным. В воскресенье - 27 октября - ожидается дождь со снегом, а уже 30 октября дневная температура не поднимется выше 0 градусов.

Погода в Санкт-Петерубурге

Петербург в воскресенье попал в узкую полосу повышенного атмосферного давления, которую, по прогнозам, к вечеру оттеснит на восток облачная гряда атмосферного фронта. 

По прогнозам Гидрометцентра, рабочая неделя в северной столице начнется с похолодания. В понедельник в городе не больше 10 градусов тепла, такая же температура ожидается в ночные часы.

Во вторник небольшой дождь. Днем столбик термометра опустится до 7 градусов. Затем потеплеет до плюс 9 градусов. Такая погода продержится до субботы.

Снег с дождем в Петербурге ожидается в субботу, хотя еще будет сохраняться положительная дневная и ночная температура, а уже на следующей неделе в Петербурге похолодает до отрицательных температур и всю неделю будет идти снег.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что, по предварительному прогнозу, следующий месяц в России будет теплым. Температуру выше обычной прогнозируют в Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областях, в Поволжье, в Центральном федеральном округе, а также почти везде на юге страны. Впрочем, вероятность прогноза на ноябрь не выше 67%.

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