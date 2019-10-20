Преимущества покупки часов в ломбарде

Поэтому многие стремятся приобрести роскошные часы, однако не располагают необходимыми для этого финансовыми возможностями. Выходом из затруднительного положения для них является приобретение настоящих брендовых изделий в ломбарде, узнать подробнее.

Например, в ломбарде можно купить по доступной цене подлинные часы Ролекс. Это намного лучше, чем обзавестись дешевой китайской подделкой, которая значительно уступает оригиналу по всем параметрам.

Люди сдают часы в ломбард по разным причинам. Причем нередко они оставляют подлинные шедевры. Приобретение швейцарских часов в ломбарде имеет целый ряд преимуществ, в том числе:

более доступная стоимость, чем на рынке;

гарантия подлинности – изделия проверяются опытными экспертами;

покупатель может поторговаться;

проверка работоспособности механизма.

У некоторых потребителей слово "ломбард" вызывает отрицательные ассоциации со скупкой краденых вещей. Однако при покупке в ломбарде швейцарских часов можно быть уверенным в том, что они продаются на законных основаниях. В некоторых случаях изделия, выпускаемые всемирно известными производителями (Rolex, Breguet Romain Jerome и др.) имеются в единственном экземпляре в городе, а потому при похищении такого аксессуара на поиски злоумышленников времени уходит немного, после чего его возвращают владельцу.

При оформлении кредита в ломбарде под залог швейцарских часов они оцениваются высококвалифицированным специалистом. В качестве залога принимаются только исправные оригинальные изделия, выпущенные известными компаниями. Оценщик выполняет проверку с особой тщательностью, поскольку от его заключения зависит размер выдаваемого кредита, и ломбард заинтересован в том, чтобы обнаружить максимальное количество дефектов. Поэтому покупатель таких часов может быть уверенным в том, что они прошли скрупулезную проверку и являются подлинными.

Каким бы высоким ни было качество часов, ломбард никогда не оценивает их в ту же цену, за которую их продает производитель. Поэтому достаточно много престижных изделий можно купить гораздо дешевле, чем в магазине. Причем их можно приобрести даже в качестве подарка, поскольку новые изделия снабжаются оригинальной упаковки и всеми необходимыми документами. У многих ломбардов есть вебсайты, на которых представлен предлагаемый покупателям ассортимент. Зачастую такие ломбарды готовы отправить покупателю часов выбранное им изделие в любой населенный пункт, что очень удобно.