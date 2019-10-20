Трамп: «действительно, мне нравятся русские люди»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал скандал в рядах Демократической партии.

Ранее экс-кадидат в президенты США Хиллари Клинтон обвинила кандидата от Демократической партии, члена палаты представителей США от штата Гавайи Тулси Габбард в тайной поддержке Москвой, чтобы оттянуть голоса у главного кандидата от партии. Габбард в ответ назвала Клинтон "гнилью", олицетворением коррупции и разжигательницей войны, от которой страдают демократы.

Дональд Трамп заявил, что Хиллари Клинтон сошла с ума, и признался в симпатии к россиянам.

"Хиллари назвала Тулси Габбард "фавориткой России", а (экс-кандидата в президенты США от партии "Зеленых") Джилл Стайн "российским агентом". Как вы, наверное, слышали, меня также называли большим поклонником России (действительно, мне нравятся русские люди, мне нравятся все люди!). Хиллари сошла с ума!" — написал он в Twitter.

Клинтон не раз заявляла, что Джилл Стайн помешала ей выиграть ряд важных штатов и стать президентом в 2016 году. По ее мнению, это никак не могло произойти без "российского вмешательства".