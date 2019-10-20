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В каких случаях необходима оценка недвижимости

Москва, 20.10.2019
Существует ряд ситуаций, когда требуется официальное заключение о стоимости недвижимого имущества, которая установлена профессиональной оценочной фирмой. Все такие ситуации перечислены в статье 8 закона «Об оценочной деятельности в РФ».
#PressRelease

Список является достаточно пространным, однако обычный человек может столкнуться всего с тремя подобными ситуациями: при оформлении заявки на получение ипотечного кредита, при разделе наследства и при спорах между разведенными супругами. Заказать оценку недвиджимости для каждого частного случая можно в компании www.urintelis.ru.

При получении ипотеки заключение о стоимости жилья, используемого в качестве залога, входит в число обязательных документов, которые банковское учреждения требует от клиента. При этом кредитные организации настаивают на том, чтобы оценка была произведена дружественными им фирмами. В ряде случаев оценщики предлагают клиентам «подкорректировать» итоговую стоимость. Как правило, заемщикам выгодно владеть дорогим залогом, поскольку чем выше его стоимость, тем на более крупный кредит они могут рассчитывать. Стоимость данной «услуги» составляет около ста долларов. Для оценщиков это является неплохим дополнительным доходом, поскольку за свою работу по тарифу они получают около пяти тысяч рублей. Однако банковским менеджерам эта уловка хорошо известна, так что после получения заключения они его «корректируют» в сторону снижения стоимости залога.

Что касается раздела наследства, то он может быть осуществлен либо в натуральном, либо в денежном выражении. Однако на практике бывают более сложные ситуации. К примеру, раздел одной квартиры между двумя наследниками производится по обоюдному согласию путем получения одним из них всей квартиры и выплаты им половины ее стоимости второму наследнику. При этом необходимо определить стоимость данной квартиры. Решение этой задачи поручается оценщикам. В связи с тем, что связанные с разделом наследства дела продолжаются довольно долго и при этом делить приходится недвижимость, которая перешла к наследникам несколько лет назад, оценка принадлежащего им имущества должна производиться на определенный момент в прошлом. Аналогичные проблемы возникают при разделе совместной собственности между бывшими супругами в ходе бракоразводных процессов.

При заключении обычных сделок с недвижимым имуществом (мены, купли-продажи, дарения и т. д.), необходимость в официальных документах о его оценке отсутствует. При совершении возмездной сделки стороны самостоятельно определяют стоимость недвижимости и указывают в договоре то, что считают нужным. И все же участники рынка полагают, что наличие официального заключения от оценщика в таких ситуациях может принести определенную пользу.

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