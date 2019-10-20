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Видеодомофоны: о чем стоит знать перед установкой

Москва, 20.10.2019
При выборе видеодомофона основное внимание необходимо уделить монитору и вызывной панели. Мониторы различаются габаритами, которые измеряются в дюймах по диагонали дисплея.
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Существует две разновидности мониторов https://domofonov.net/catalog/videodomofony/tag-monitor-ctv/: с черно-белыми и цветными дисплеями. Хотя данное оборудование может быть укомплектовано единственной вызывной панелью, конструкция ряда мониторов предусматривает поддержку подключения нескольких панелей и видеокамер.

Весьма полезная функция монитора – поддержка карты памяти, с помощью которой можно сохранять видеоизображения посетителей даже в отсутствие хозяев жилья. Следует уделить особое внимание типу и объему карты памяти. Желательно, чтобы она была включена в состав комплекта. Помимо этого, в некоторых видеодомофонах имеется возможность параллельного подсоединения нескольких мониторов к одной и той же вызывной панели.

Немаловажное значение имеют и конструктивные особенности монитора. Он может быть оснащен переговорной трубкой или не иметь этого элемента.

Важнейшая характеристика вызывной панели – число обслуживаемых абонентов, то есть число независимо вызываемых мониторов. Для частного дома вполне хватит одного монитора, однако при установке видеодомофона в подъезде многоквартирного дома это количество должно быть достаточным для одновременного обслуживания нескольких абонентов.

Важнейшими характеристиками встроенной в панель видеокамеры являются угол обзора и разрешение. Угол обзора может составлять от семидесяти до почти ста восьмидесяти градусов. Чем больше этот показатель, тем более обширную зону обзора он способен обеспечить.

С помощью вызывной панели можно также осуществлять управление замком видеодомофона, обычно не включаемым в комплект. Тут следует обратить внимание на то, каким способом выполняется данная функция: электромеханический замок открывается при подаче напряжения питания, тогда как электромагнитный замок – при его снятии.

В последнее время все большее распространение получают сетевые (IP) системы, а также беспроводные видеодомофоны.

В состав комплектов видеодомофонов могут также входить дополнительные видеокамеры. Такие наборы встречаются реже, но при наличии желания их можно найти. Эти устройства удобны для обслуживания частного дома, где есть необходимость контролировать не только вход, но и примыкающую территорию. Для жилья, находящегося в многоквартирном доме, данная опция менее актуальна, однако в некоторых случаях она оказывается полезной.

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