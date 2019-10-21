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На брексит снова не хватает времени

Москва, 21.10.2019
#Brexit
#Мир
  • На брексит снова не хватает времени

Zuma\TASS

Сегодня, 21 октября, британский премьер-министр Борис Джонсон вынесет на так называемое «определяющее» голосование в Палате общин (нижней палате парламента Великобритании) новое соглашение о выходе Соединенного Королевства из объединенной Европы. Это будет вторая попытка премьера. Первая состоялась в субботу и закончилась его поражением. Парламентарии внесли поправку и отказались поддерживать премьера до тех пор, пока внимательно не изучат новое соглашение и не примут все законы, необходимые для его претворения в жизнь.

В результате Борис Джонсон был вынужден отправить в Брюссель официальное письмо, в котором просит трехмесячную отсрочку брексита. Причем, премьер написал два письма – первое, главное, с просьбой об отсрочке, но не подписанное, и второе, в котором содержится объяснение, почему отсрочка - ошибка.

Противники Джонсона уверены, что он хочет провести соглашение через парламент, чтобы отозвать просьбу об отсрочке брексита. Впрочем, шансы премьера невелики. Во-первых, спикер Палаты общин Джон Беркоу может просто не поставить его предложение на голосование, потому что оно в субботу уже рассматривалось и фактически было отвергнуто. И во-вторых, депутаты могут просто повторить то, что произошло в субботу.

Голосование может пройти уже во вторник. Если предложение Джонсона пройдет и соглашение будет одобрено в принципе, в чем и заключается суть определяющего голосования, законодатели смогут обсудить поправки и дополнения. Это может быть или таможенный союз, или проведение еще одного референдума о членстве в ЕС, или более существенное продление переходного периода, чтобы избежать брексита в 2020 году.

Любое из упомянутых дополнений вполне может быть принято, если оппозиция получит поддержку в парламенте. Сложнее всего будет принять по ряду причин дополнение о проведении второго референдума.

Затем наступит очередь Джонсона. Его сторонники, жесткие консерваторы, едва ли согласятся с новыми переговорами по таможенному союзу, но премьер с трудом но все же может согласиться принять решение парламента о продлении переходного периода. Если же существенные дополнения будут неизбежны, он окажется перед серьезным выбором: согласиться с оппозицией или забрать соглашение и приступить к процедуре проведения досрочных выборов.

Лейбористы, главная оппозиция в Палате общин, могут согласиться на досрочные выборы или попытаются найти способ для проведения второго референдума, очевидно, в союзе с другими партиями.

Следует, правда, сразу оговориться, что все эти варианты возможны лишь в том случае, если Брюссель согласится на отсрочку брексита. Если же Европа откажется предоставлять Лондону трехмесячную острочку, то британскому парламенту придется решать принять соглашение, подписанное Борисом Джонсоном в конце прошлой недели в Брюсселе, или отвергнуть его и тем самым дать согласие на жесткий брексит.

Подавляющее большинство политологов и аналитиков сходятся во мнении, что шансы на выход Британии из ЕС в конце октября минимальны. Это может произойти, если соглашение будет принято парламентом в нынешнем виде, что маловероятно, или если Евросоюз откажет британцам в отсрочке, что тоже маловероятно, хотя и не настолько, как первый вариант. 

Палата общин и Палата лордов (верхняя палата парламента) теоретически могут работать 24 часа в сутки и захватить выходные, чтобы успеть внести все необходимые изменения и выполнить все процедурные требования до 31 октября, но и это маловероятно, потому что оппозиция не намерена помогать премьеру.

Что касается досрочных выборов, то они-то как раз вполне вероятны. Считается, что Борис Джонсон, не имеющий в высшем законодательном органе королевства большинства, решительно настроен на досрочные выборы через несколько месяцев независимо от исхода брексита. Если ему удастся провести соглашение без поправок и дополнений, то он может не будет торопиться и назначит выборы, скорее всего, на следующий год. Если же принятие сделки в парламенте затянется, что скорее всего и произойдет, то премьер, вероятно, резко ускорит процедуру проведения выборов, чтобы попытаться покинуть Евросоюз с заключенным им соглашением.

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