Курс доллара: ЦБ приготовил «сюрприз» рублю

Курс доллара растет в понедельник на 7 копеек - 63,84 руб., евро торгуется нейтрально - 71,21 руб.

Ранее, в пятницу, рубль укрепился в паре с долларом к максимумам пяти недель после "сюрприза" от главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Именно так рынки расценили ее заявление о том, что регулятор рассмотрит более агрессивное смягчение денежно-кредитной политики, чем участники рынка прогнозировали ранее.

Облигации федерального займа перешли к стремительному росту, подхлестнув рост рубля.

Рынок ждет снижения ставки ЦБ на 25 базисных пунктов, но не исключает резкого понижения на 50 б.п.

Внешний фон для рубля в начале недели достаточно нейтральный, ситуация с Brexit не прояснилась, значимых новостей по торговым переговорам пока нет.

По мнению старшего аналитика "Информационно-аналитического центра" Анны Бодровой, вероятный диапазон колебаний доллара на понедельник — 63,55-64,05 руб., евро — 71,00-71,35 руб.